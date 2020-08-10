Протести у Білорусі: Тихановська готова до переговорів з владою
Суперниця Олександра Лукашенка Світлана Тихановська разом із соратниками готова сісти за стіл переговорів з чинною владою щодо масових протестів, які відбуваються у Білорусі.
Тихановська засудила дії силовиків та закликала їх не застосовували насильство проти мирних протестувальників. Про це розповіла координаторка її штабу Марія Колеснікова, передає Радіо Свобода.
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Ми готові цьому посприяти. Якщо буде можливість діалогу, ми готові вступити у діалог і намагатися запобігти насильству, — сказала Колеснікова.
У штабі Тихановської минулої ночі затримань не було, повідомляють представники кандидатки. Всі соратники залишались у штабі всю ніч. Хоча, за словами представниці Ольги Ковальової, відомо про затримання одного члена штабу.
Також Тихановська зазначила, що на 6 дільницях в Мінську вона перемогла чинного президента Олександра Лукашенка "з великим відривом". Її штаб запевняє, що загалом кандидатка перемагає як мінімум на 20 дільницях в Мінську.
Які попередні результати виборів
За даними національного екзитполу, на виборах президента Білорусі Олександр Лукашенко перемагає з величезним відривом. За нього проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.
Протести в Білорусі: коротко
- Після оголошення результатів екзитполів прихильники опозиційних сил вийшли на мирні демонстрації.
- Після цього у містах Білорусі почались жорсткі сутички мітингувальників із силовиками. Зокрема у Мінську ОМОН стріляв по протестувальниках гумовими кулями.
- На проспекті Перемоги у столиці автозак в'їхав у натовп людей. Внаслідок чого, як повідомляють правозахисники, один чоловік загинув.
- Правозахисники організації "Весна" повідомляють про понад 1500 випадків затримань. Понад 600 осіб отримали адміністративні арешти і штрафи.