Суперниця Олександра Лукашенка Світлана Тихановська разом із соратниками готова сісти за стіл переговорів з чинною владою щодо масових протестів, які відбуваються у Білорусі.

Тихановська засудила дії силовиків та закликала їх не застосовували насильство проти мирних протестувальників. Про це розповіла координаторка її штабу Марія Колеснікова, передає Радіо Свобода.

Важливо: Криваві протести у Білорусі: правозахисники повідомляють про загиблого

Ми готові цьому посприяти. Якщо буде можливість діалогу, ми готові вступити у діалог і намагатися запобігти насильству, — сказала Колеснікова.

У штабі Тихановської минулої ночі затримань не було, повідомляють представники кандидатки. Всі соратники залишались у штабі всю ніч. Хоча, за словами представниці Ольги Ковальової, відомо про затримання одного члена штабу.

Після закінчення виборів на пресконференції Тихановська заявила, що не братиме участі у протестах. Вона має намір чекати офіційних результатів виборів.

Також Тихановська зазначила, що на 6 дільницях в Мінську вона перемогла чинного президента Олександра Лукашенка "з великим відривом". Її штаб запевняє, що загалом кандидатка перемагає як мінімум на 20 дільницях в Мінську.

Які попередні результати виборів

За даними національного екзитполу, на виборах президента Білорусі Олександр Лукашенко перемагає з величезним відривом. За нього проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.

Протести в Білорусі: коротко