Соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская вместе с соратниками готова сесть за стол переговоров с действующей властью относительно массовых протестов, которые происходят в Беларуси.

Тихановская осудила действия силовиков и призвала их не применять насилие против мирных протестующих. Об этом рассказала координатор ее штаба Мария Колесникова, передает Радио Свобода.

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Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие,

– сказала Колесникова.

В штабе Тихановской прошлой ночью задержаний не было, сообщают представители кандидата. Все соратники оставались в штабе всю ночь. Хотя, по словам представительницы Ольги Ковалевой, известно о задержании одного члена штаба.

После окончания выборов на пресс-конференции Тихановская заявила, что не будет участвовать в протестах. Она намерена ждать официальных результатов выборов.

Также Тихановская отметила, что на 6 участках в Минске она победила действующего президента Александра Лукашенко "с большим отрывом". Ее штаб уверяет, что в целом кандидат побеждает как минимум на 20 участках в Минске.

Какие предварительные результаты выборов

По данным национального экзит-пола, на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. За него проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%.

Протесты в Беларуси: коротко