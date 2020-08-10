Протесты в Беларуси: Тихановская готова к переговорам с властями
Соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская вместе с соратниками готова сесть за стол переговоров с действующей властью относительно массовых протестов, которые происходят в Беларуси.
Тихановская осудила действия силовиков и призвала их не применять насилие против мирных протестующих. Об этом рассказала координатор ее штаба Мария Колесникова, передает Радио Свобода.
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Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие,
– сказала Колесникова.
В штабе Тихановской прошлой ночью задержаний не было, сообщают представители кандидата. Все соратники оставались в штабе всю ночь. Хотя, по словам представительницы Ольги Ковалевой, известно о задержании одного члена штаба.
Также Тихановская отметила, что на 6 участках в Минске она победила действующего президента Александра Лукашенко "с большим отрывом". Ее штаб уверяет, что в целом кандидат побеждает как минимум на 20 участках в Минске.
Какие предварительные результаты выборов
По данным национального экзит-пола, на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. За него проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%.
Протесты в Беларуси: коротко
- После объявления результатов экзит-полов сторонники оппозиционных сил вышли на мирные демонстрации.
- После этого в городах Беларуси начались жесткие столкновения митингующих с силовиками. В частности, в Минске ОМОН стрелял по протестующим резиновыми пулями.
- На проспекте Победы в столице автозак въехал в толпу людей. В результате, как сообщают правозащитники, один человек погиб.
- Правозащитники организации "Весна" сообщают о более 1500 случаях задержаний. Более 600 человек получили административные аресты и штрафы.