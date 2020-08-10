В Беларуси протесты перерастают в массовые кровавые столкновения. Силовики обстреливают протестующих резиновыми пулями, известно о пострадавших и тяжело раненых. Пишут, что, к сожалению, уже есть и первая жертва протестов.

В столице Беларуси девушке попали резиновыми пулями в лицо, ее забрала скорая. Фото окровавленных протестующих опубликовала "Радио Свобода".

Топ новость Массовые столкновения в Беларуси: последние новости и что известно о пострадавших

По меньшей мере 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил редактор телеграм-канала NEXTA в эфире телеканала "ДОЖДЬ", уже известно о 50 пострадавших только в самом Минске.

Известно также о том, что одному мужчине резиновыми пулями разорвало грудную клетку: он в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

В этом же телеграм-канале появилась информация о том, что гранатой мужчине раздробило стопу.

На проспекте Мошерова в Минске произошла кровавая стычка

Возле стелы Победы пострадала целая группа протестующих, сообщает Znak.com. ОМОН бросил несколько светошумовых гранат в людей, которые помогали раненому человеку.

Пострадали практически все, кто был вокруг него.

Группа людей тащила на себе окровавленного пострадавшего

Сообщение о первой жертве



В различных белорусских телеграмм каналах стала появляться информация о том, что есть и погибшие во время протестов. Сначала сообщалось, что погибла девушка, которой резиновой пулей попали в лицо. Однако в дальнейшем эта информация не нашла подтверждения.

Впоследствии один из самых оперативных осветлителей события – телеграмм канал NEXTA сообщил, что погиб человек.

Отметим: официальные сайты ведомств Беларуси не работают, а прессслужбы не комментируют ситуации по поводу жертв и пострадавших. Сейчас узнать о пострадавших в столкновениях и их состояние можно от очевидцев событий в соцсетях. Эта информация постоянно обновляется.