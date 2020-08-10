Столкновения в Беларуси становятся кровавыми: есть информация о первой жертве
В Беларуси протесты перерастают в массовые кровавые столкновения. Силовики обстреливают протестующих резиновыми пулями, известно о пострадавших и тяжело раненых. Пишут, что, к сожалению, уже есть и первая жертва протестов.
В столице Беларуси девушке попали резиновыми пулями в лицо, ее забрала скорая. Фото окровавленных протестующих опубликовала "Радио Свобода".
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По меньшей мере 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил редактор телеграм-канала NEXTA в эфире телеканала "ДОЖДЬ", уже известно о 50 пострадавших только в самом Минске.
Известно также о том, что одному мужчине резиновыми пулями разорвало грудную клетку: он в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
В этом же телеграм-канале появилась информация о том, что гранатой мужчине раздробило стопу.
На проспекте Мошерова в Минске произошла кровавая стычка
Возле стелы Победы пострадала целая группа протестующих, сообщает Znak.com. ОМОН бросил несколько светошумовых гранат в людей, которые помогали раненому человеку.
Пострадали практически все, кто был вокруг него.
Группа людей тащила на себе окровавленного пострадавшего
Сообщение о первой жертве
В различных белорусских телеграмм каналах стала появляться информация о том, что есть и погибшие во время протестов. Сначала сообщалось, что погибла девушка, которой резиновой пулей попали в лицо. Однако в дальнейшем эта информация не нашла подтверждения.
Впоследствии один из самых оперативных осветлителей события – телеграмм канал NEXTA сообщил, что погиб человек.