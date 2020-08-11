Правоохранители проводят в Минске проверку по факту смерти протестующего вечером 10 августа. Удалось установить его личность – это ранее судимый 34-летний минчанин.

Следователи Минска проводят проверку по факту смерти мужчины во время протестов, состоявшихся вечером 10 августа на улице Притыцкого, сообщает "БелТА" со ссылкой на представителя следователей Екатерину Гарлинскую.

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Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин,

– говорится в сообщении.

Также известно, что погибший был ранее приговорен к 7 годам лишения свободы за причинение тяжкого телесного повреждения, что повлекло смерть человека.

Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Что известно о гибели минчанина

Во время протеста в Минске 10 августа, примерно в 23:00 один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Устройство взорвалось в его руке.

В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Протесты в Беларуси: коротко