Правоохоронці проводять у Мінську перевірку за фактом смерті протестувальника ввечері 10 серпня. Вдалося встановити його особу – це раніше судимий 34-річний мінчанин.

Слідчі Мінська проводять перевірку за фактом смерті чоловіка під час протестів, що відбулися ввечері 10 серпня на вулиці Прітицького, повідомляє "БелТА" з посиланням на представника слідчих Катерину Гарлінську.

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Особа чоловіка встановлена, ним виявився 34-річний мінчанин,

– йдеться у повідомленні.

Також відомо, що загиблий був раніше засуджений до 7 років позбавлення волі за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини.

Для встановлення точної причини смерті чоловіка слідчі призначили судово-медичну експертизу.

Що відомо про загибель мінчанина

Під час протесту у Мінську 10 серпня, приблизно о 23.00 один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в сторону правоохоронців.

Пристрій вибухнув у його руці.

У результаті чоловік отримав травми, несумісні з життям.

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