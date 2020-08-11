У Мінську загинув протестувальник: ним виявився 34-річний місцевий житель
Правоохоронці проводять у Мінську перевірку за фактом смерті протестувальника ввечері 10 серпня. Вдалося встановити його особу – це раніше судимий 34-річний мінчанин.
Слідчі Мінська проводять перевірку за фактом смерті чоловіка під час протестів, що відбулися ввечері 10 серпня на вулиці Прітицького, повідомляє "БелТА" з посиланням на представника слідчих Катерину Гарлінську.
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Особа чоловіка встановлена, ним виявився 34-річний мінчанин,
– йдеться у повідомленні.
Також відомо, що загиблий був раніше засуджений до 7 років позбавлення волі за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини.
Для встановлення точної причини смерті чоловіка слідчі призначили судово-медичну експертизу.
Що відомо про загибель мінчанина
- Під час протесту у Мінську 10 серпня, приблизно о 23.00 один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в сторону правоохоронців.
- Пристрій вибухнув у його руці.
- У результаті чоловік отримав травми, несумісні з життям.
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Протести в Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після оголошення попередніх результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Вперше на протести люди вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Люди вийшли на нові акції протесту й 11 серпня.