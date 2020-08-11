На вулиці Мінська знову стягують важку військову техніку: фото та відео
Силовики готуються до нових протестів у столиці Білорусі. Так, в Мінськ стягують важку військову техніку. При чому, призначення деяких машин навіть важко розпізнати.
Мінчани з різних куточків міста відправляють фото та відео з технікою. Світлини та кадри з’являються на білоруських телеграм-каналах, пише 24 канал.
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На відзнятих відео видно, як водомети та автозаки мчать до столиці. Також у мережі оприлюднили фото габаритної техніки. У підписі до світлини додають, мовляв, це – інженерно-технічна машина. Ймовірно, її призначення – розчищати барикади.
У соцмережах жартують, що це машина для "пробивання дна".
Зауважимо, що у соцмережах пишуть, ніби у господарських магазинах Мінська люди масово скуповують будівельні каски. Такі ж носили учасники Революції Гідності в Україні, аби захиститися від побиття з боку силовиків.
До слова, на нові протести люди збираються підтягуватися близько 19:00 на вулиці своїх міст.
Військову техніку знову стягують у Мінськ: відео
Протести в Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 11 серпня люди планують вийти на нові акції протесту.