Силовики готуються до нових протестів у столиці Білорусі. Так, в Мінськ стягують важку військову техніку. При чому, призначення деяких машин навіть важко розпізнати.

Мінчани з різних куточків міста відправляють фото та відео з технікою. Світлини та кадри з’являються на білоруських телеграм-каналах, пише 24 канал.

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На відзнятих відео видно, як водомети та автозаки мчать до столиці. Також у мережі оприлюднили фото габаритної техніки. У підписі до світлини додають, мовляв, це – інженерно-технічна машина. Ймовірно, її призначення – розчищати барикади.

У соцмережах жартують, що це машина для "пробивання дна".

Зауважимо, що у соцмережах пишуть, ніби у господарських магазинах Мінська люди масово скуповують будівельні каски. Такі ж носили учасники Революції Гідності в Україні, аби захиститися від побиття з боку силовиків.

До слова, на нові протести люди збираються підтягуватися близько 19:00 на вулиці своїх міст.

Військову техніку знову стягують у Мінськ: відео

Протести в Білорусі: коротко