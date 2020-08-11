Силовики готовятся к новым протестам в столице Беларуси. Так, в Минск стягивают тяжелую военную технику. Причем, назначение некоторых машин даже трудно распознать.

Минчане из разных уголков города отправляют фото и видео техники. Фотографии и кадры появляются в белорусских телеграм-каналах, пишет 24 канал.

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На отснятых видео видно, как водометы и автозаки мчатся в столицу. Также в сети обнародовали фото габаритной техники. В подписи к фотографии добавляют, мол, это – инженерно-техническая машина. Вероятно, ее назначение – расчищать баррикады.

В соцсетях шутят, что это машина для "пробивания дна".

Заметим, что в соцсетях пишут, что в хозяйственных магазинах Минска люди массово скупают строительные каски. Такие носили участники Революции Достоинства в Украине, чтобы защититься от избиения со стороны силовиков.

К слову, на новые протесты люди собираются подтягиваться около 19:00 на улицы своих городов.

Военную технику снова стягивают в Минск: видео

Протесты в Беларуси: коротко