На улицы Минска снова стягивают тяжелую военную технику: фото и видео
Силовики готовятся к новым протестам в столице Беларуси. Так, в Минск стягивают тяжелую военную технику. Причем, назначение некоторых машин даже трудно распознать.
Минчане из разных уголков города отправляют фото и видео техники. Фотографии и кадры появляются в белорусских телеграм-каналах, пишет 24 канал.
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На отснятых видео видно, как водометы и автозаки мчатся в столицу. Также в сети обнародовали фото габаритной техники. В подписи к фотографии добавляют, мол, это – инженерно-техническая машина. Вероятно, ее назначение – расчищать баррикады.
В соцсетях шутят, что это машина для "пробивания дна".
Заметим, что в соцсетях пишут, что в хозяйственных магазинах Минска люди массово скупают строительные каски. Такие носили участники Революции Достоинства в Украине, чтобы защититься от избиения со стороны силовиков.
К слову, на новые протесты люди собираются подтягиваться около 19:00 на улицы своих городов.
Военную технику снова стягивают в Минск: видео
Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них приобретает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.
- Поэтому, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут настоящие результаты выборов.
- 11 августа люди планируют выйти на новые акции протеста.