"Металлическая болванка срикошетила ребенку на подушку": семья белорусов пострадала от протестов
Жительница Минска рассказала, что вечером 10 августа в ее квартиру бросили какой-то предмет, вероятно, дымовую гранату. В результате повреждены окно и потолок. Но самое главное – пострадал ребенок, у него мать обнаружила ожоги на плечах.
В дом мирных жителей, вероятно, бросили дымовую гранату
Квартира семьи, пострадавшей в результате протестов, выходит окнами на станцию метро "Пушкинская" в Минске, сообщает телеграм-канал NEXTA.
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Женщина рассказала, что вечером 11 августа наблюдала с мужем за происходящим из окон. А тогда в 23:00 в дом что-то влетело. Вероятно, это была дымовая граната.
Под окном упала какая-то ерунда. Мужчина крикнул: Газ! Беги! Я возвращаюсь – в окно влетает еще что-то. Все заволокло дымом,
– поделилась белоруска.
Она подватила ребенка в одну руку, другой же гасила подушку, которая начала гореть. Когда в квартире было уже сложно оставаться, семья выбежала из нее. Однако в лифте тоже все было в дыму.
Пострадал ребенок, повреждена квартира
Женщина рассказывает, что ее ребенок сильно плакал. Врачи сказали, что это стресс, потому что физически он не пострадала.
Но утром мать обнаружила у ребенка ожоги на плече. "Видимо, так искры летели", – добавила местная жительница.
Пострадала и квартира – в окне дырка, а потолок черный. Именно от потолка металлическая болванка срикошетила ребенку на подушку на расстоянии примерно 10 сантиметров от его головы.
Сейчас семья ожидает правоохранителей и чрезвычайников. Впоследствии будут обращаться в прокуратуру.
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Протесты в Беларуси: главная
- Согласно данным экзитполов и предварительных результатов голосования, Александр Лукашенко набирает примерно 80%. Белорусы не верят в это: мол, поддержка была минимальная, а результаты в его пользу банально сфальсифицировали. После этой информации вечером 9 начались массовые протесты.
- Они продолжились и на следующий день. Акции сопровождаются насилием силовиков.
- Примерно сто человек (активисты и правоохранители) пострадали. Известно о по меньшей мере 5 тысячах задержанных.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- В то же время сама оппозиционер Светлана Тихановская выехала в Литву. Она намекнула на то, что ее могли запугать. Впоследствии она призвала протестующих "сдать оружие" и идти домой.