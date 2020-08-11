Жительница Минска рассказала, что вечером 10 августа в ее квартиру бросили какой-то предмет, вероятно, дымовую гранату. В результате повреждены окно и потолок. Но самое главное – пострадал ребенок, у него мать обнаружила ожоги на плечах.

В дом мирных жителей, вероятно, бросили дымовую гранату

Квартира семьи, пострадавшей в результате протестов, выходит окнами на станцию метро "Пушкинская" в Минске, сообщает телеграм-канал NEXTA.

Читайте также Возле СИЗО в Минске люди просили списки задержанных: силовики сбежали – видео

Женщина рассказала, что вечером 11 августа наблюдала с мужем за происходящим из окон. А тогда в 23:00 в дом что-то влетело. Вероятно, это была дымовая граната.

Под окном упала какая-то ерунда. Мужчина крикнул: Газ! Беги! Я возвращаюсь – в окно влетает еще что-то. Все заволокло дымом,

– поделилась белоруска.

Она подватила ребенка в одну руку, другой же гасила подушку, которая начала гореть. Когда в квартире было уже сложно оставаться, семья выбежала из нее. Однако в лифте тоже все было в дыму.

Пострадал ребенок, повреждена квартира

Женщина рассказывает, что ее ребенок сильно плакал. Врачи сказали, что это стресс, потому что физически он не пострадала.

Но утром мать обнаружила у ребенка ожоги на плече. "Видимо, так искры летели", – добавила местная жительница.

Пострадала и квартира – в окне дырка, а потолок черный. Именно от потолка металлическая болванка срикошетила ребенку на подушку на расстоянии примерно 10 сантиметров от его головы.

Сейчас семья ожидает правоохранителей и чрезвычайников. Впоследствии будут обращаться в прокуратуру.

Узнайте больше Массовые столкновения в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео

Протесты в Беларуси: главная