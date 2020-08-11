Возле СИЗО в Минске люди просили списки задержанных: силовики сбежали – видео
Возле ворот СИЗО на Окрестина, где находятся задержанные во время протестов активисты собрались их родственники. Они требовали списки задержанных. Силовики отказались их предоставлять и скрылись.
Родные и близкие задержанных в Минске протестующих собрались 11 августа возле следственного изолятора на Окрестина, сообщили в телеграмме NEXTA Live.
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Родственники требовали предоставить список задержанных накануне. Но силовики встали рогом. За что и получили,
– говорится в сообщении.
Вспыхнул конфликт, люди начали толкать силовиков. В результате те испугались и убежали от разъяренной группы людей.
Люди просили списки задержанных, силовики сбежали: видео
Протесты в Беларуси: коротко
- Согласно данным экзит-полов и предварительных результатов голосования, Александр Лукашенко набирает примерно 80%. Белорусы не верят в это, мол, поддержка была минимальная, а результаты в его пользу банально сфальсифицировали. После этой информации вечером 9 августа люди вышли на улицы.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу до того момента, пока им не покажут настоящие результаты выборов.
- В то же время сама оппозиционерка Светлана Тихановская уехала в Литву. Она намекнула на то, что ее могли запугивать. Впоследствии она призвала протестующих "сдать оружие" и идти домой.