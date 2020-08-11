Возле ворот СИЗО на Окрестина, где находятся задержанные во время протестов активисты собрались их родственники. Они требовали списки задержанных. Силовики отказались их предоставлять и скрылись.

Родные и близкие задержанных в Минске протестующих собрались 11 августа возле следственного изолятора на Окрестина, сообщили в телеграмме NEXTA Live.

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Родственники требовали предоставить список задержанных накануне. Но силовики встали рогом. За что и получили,

– говорится в сообщении.

Вспыхнул конфликт, люди начали толкать силовиков. В результате те испугались и убежали от разъяренной группы людей.

Люди просили списки задержанных, силовики сбежали: видео

Обратите внимание! Официальные власти Беларуси заявили, что задержали во второй день протестов (вечер 10 августа и ночь 11) 2 тысячи активистов. По неофициальным данным, их может быть в несколько раз больше.

Протесты в Беларуси: коротко