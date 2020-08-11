В МВД Беларуси сообщили официальную цифру задержанных за 10 августа и в ночь на 11. По их данным, по всей стране силовики задержали всего две тысячи человек.

В Минске и Новополоцке силовики были "вынуждены активно применять спецсредства", чтобы помешать демонстрантам. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, пишет "Медуза".

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Пострадал 21 сотрудник правоохранительных органов, отметила Чемоданова. Впрочем информацию о пострадавших демонстрантах она не рассказала.

После первого дня протестов МВД Беларуси сообщило, что в 33 городах страны задержали три тысячи человек, участвовавших в демонстрациях.

Добавим. Ранее МВД официально подтвердило смерть одного протестующего. Там отметили: у мужчины разорвалась в руках граната. Впрочем очевидцы говорят, в этом районе слышали выстрелы.

Что говорят очевидцы

Тем временем в соцсетях появляется информация и соответствующие видео о том, что задержанных в разы больше чем официальная цифра. Например в Минске в Октябрьском РУВД людей настолько много, что их просто складывали лежа на улице. Периодически изложенных в ряд пленников бьют дубинками.

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Очевидцы отмечают: следственные изоляторы переполнены людьми, задержанных в разА больше.

Правозащитная организация "Весна" сообщает: за 10 августа лишь 500 человек задержали в Гомеле. Следственный изолятор переполнен, ведь рассчитан на 100 мест.