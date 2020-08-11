У МВС Білорусі повідомили офіційну цифру затриманих за 10 серпня і в ніч на 11. За їхніми даними, по всій країні силовики затримали лише дві тисячі осіб.

У Мінську і Новополоцьку силовики були "змушені активно застосовувати спецзасоби", щоб перешкодити демонстрантам. Про це повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова, пише "Медуза".

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Постраждав 21 співробітник правоохоронних органів, зазначила Чемоданова. Втім інформацію про постраждалих демонстрантів вона не розповіла.

Після першого дня протестів МВС Білорусі повідомило, що в 33 містах країни затримали три тисячі людей, які брали участь в демонстраціях.

Додамо. Раніше МВС офіційно підтвердило смерть одного протестувальника. Там зазначили: у чоловіка розірвалась в руках граната. Втім очевидці кажуть, у цьому районі чули постріли.

Що кажуть очевидці

Тим часом у соцмережах з'являється інформація і відповідні відео про те, що затриманих у рази більше ніж офіційна цифра. Наприклад у Мінську в Октябрському РУВС людей настільки багато, що їх просто складали лежачи надворі. Періодично викладених в рядок бранців б'ють кийками.

Люди лежать на асфальті штабелями на території РУВС – дивіться відео

Очевидці зазначають: слідчі ізолятори переповнені людьми, затриманих у рази більше.

Правозахисницька організація "Весна" повідомляє: за 10 серпня лише 500 осіб затримали у Гомелі. Слідчий ізолятор переповнений, адже розрахований на 100 місць.