Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси (20:00) по местному времени силовики начали задерживать людей. Задержания происходят не только возле избирательных участков, а и в спальных районах. В итоге между правоохранителями и протестующими начались столкновения.

Выборы президента Беларуси – 2020: новые задержания людей

По информации популярного белорусского портала Tut.by в Минске начали задерживать людей, которые собираются возле избирательных участков в ожидании результатов. Также известно, что задерживают людей и в спальных районах – применяют силу и к женщинам. Первые задержания произошли и в Могилеве и Витебске.

К теме Лукашенко побеждает с огромным отрывом: результаты экзитполов на выборах президента Беларуси

По данным издания, противники действующего белорусского президента Александра Лукашенко после окончания голосования решили собраться у избирательных участков, а затем устроить протестные акции в городах Беларуси. В Минске люди уже собираются возле стелы – митинг запланирован на 22:00.

Тем временем, появилась информация, что белорусская столица окружена блокпостами, а в самом городе перекрыли улицы и закрыли станции метро. Водители, со своей стороны, сигналят, выражая протест.

Вышли люди на протесты и Могилеве.

Начались столкновения

По данным оппозиционного ресурса NEXTA, возле стелы в Минске собралось очень много людей. Силовики Омона, со своей стороны, начали применять силу к митингующим. Зато собратья последних бросились их отбивать – в итоге вспыхнули столкновения.

Есть информация, что правоохранители применят и шумовые гранаты. "РИА Новости" пишет о первых раненых. NEXTA передает, что есть раненые и среди силовиков – одному из них разбили голову.

Между тем, в Минске отключили городское освещение.

В то же время силовики применили слезоточивый газ в Бресте. По информации Euroradio, колонна примерно из 1 тысячи человек двинулась к площади Советской от памятника Тысячелетия в сторону улицы Советской. Им перекрыли дорогу спецназовцы со щитами.

В конце концов люди стали в цепь и не расходились. В итоге митингующие разбежались, однако часть все же задержали и забросили в автозаки. Другие их попытались отбить и начали скандировать "Выпускай".

Что этому предшествовало

Еще в ночь на 9 августа на улицах Минска и других городов появилась военная техника. Днем это продолжилось. Более того, белорусских силовиков перевели на усиленный режим службы.

По состоянию на вечер воскресенья в белорусской столице можно увидеть военные грузовики, водометы, броне-и спецавтомобили. Также в центр города отправили отряды силовиков, некоторые из них были вооружены. Последние также перекрыли несколько центральных улиц и площадей.

В частности, по словам очевидцев, за несколько часов до завершения голосования стало увеличиваться количество силовиков возле здания Администрации президента Беларуси. Рядом с ним расположен Дом офицеров. И вблизи него – военная техника, машины с бойцами, машина "Барьер", предназначенные для разгона толпы, кареты скорой помощи и пожарные машины. Об этом сообщает BBC

Главный день голосования на президентских выборах в Беларуси – 9 августа. До этого на протяжении 5 дней белорусы могли проголосовать за своего кандидата в президенты на предыдущих выборах.

Участие в гонкепринимают 5 кандидатов – председатель партии Белорусская социал-демократическая "Грамада" Сергей Черечень , жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановська , экс-депутат Анна Канопацкая , сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко . Последний будет баллотироваться на 6 срок.

, жена задержанного блогера и активиста , экс-депутат , сопредседатель объединения "Говори правду" и действующий президент . Последний будет баллотироваться на 6 срок. Собственно Тихановская является главной конкуренткой Лукашенко на выборах. Ее поддерживают также оппозиционные кандидаты, которых ЦИК не зарегистрировала для участия в выборах.

Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.

Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента.

Как проходит основной день голосования во время выборов президента Беларуси – можете ознакомиться по этой ссылке.