У Білорусі 9 серпня офіційно розпочалися вибори президента країни. Голосування на 5 767 виборчих дільницях стартувало о 8:00 та завершиться о 20:00.

Як білоруси обирають президента та чи є порушення на дільницях – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Президентські вибори у Білорусі стартували

Зауважимо, що дострокове голосування за президента Білорусі розпочалося ще 4 серпня. Загалом очікується, що на цьогорічних виборах зможуть проголосувати приблизно 6,8 мільйона білорусів. Якщо більш ніж половина громадян, які візьмуть участь у виборах, проголосують за одного кандидата, то він буде переможцем.

Для голосування також створили 44 ділянки за кордоном. В Україні проголосувати можна у диппредставництві Білорусі в Києві.

Попередні результати ЦВК повинна оголосити ближче до півночі.

Цікаво! Другий тур президентських виборів у Білорусії проводився лише у 1994 році. В інших випадках Лукашенко перемагав в першому турі з великим відривом.

Хто змагається за президентське крісло

У 2020 році охочих позмагатися за президентське крісло виявилося чимало. Щоправда, не всім опозиціонерам чинного президента вдалося стати кандидатами у президенти. Це пояснюється тим, що білоруська влада негативно налаштована проти опозиції Лукашенка та не гребує такими засобами як погрози та арешти.

До прикладу, одразу двоє потенційних кандидатів у президенти стали жертвами переслідувань. Мовиться про:

Опозиціонер Валерій Цепкало збирався балотуватися на майбутніх президентських виборах у Білорусі. Втім, його кандидатуру не зареєструвала ЦВК. Згодом він дізнався, що його можуть заарештувати, а дружину – позбавити батьківських прав. Після цього Цепкало разом з дітьми виїхав спершу до Москви, але потім перебрався у Київ.

збирався балотуватися на майбутніх президентських виборах у Білорусі. Втім, його кандидатуру не зареєструвала ЦВК. Згодом він дізнався, що його можуть заарештувати, а дружину – позбавити батьківських прав. Після цього Цепкало разом з дітьми виїхав спершу до Москви, але потім перебрався у Київ. Іншого опонента Лукашенка Сергія Тихановського заарештували за мітинг, який відбувся 27 травня у Могильові. Він і досі перебуває у слідчому ізоляторі Мінська. Додамо, що напередодні виборів його дружина, яка вирішила балотуватися замість чоловіка, вивезла дітей до ЄС. Сталося це через погрози позбавити її батьківських прав.

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Тож, кандидатами на президентських виборах у Білорусі стали:

чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко;

дружина політв'язня Світлана Тихановська;

ексдепутатка нижньої палати парламенту Анна Канопацька;

співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв ;

; глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Неспокійний тиждень напередодні виборів

Виборча кампанія 2020 року супроводжувалася масовими протестами. Мітинги почалися ще на етапі збору підписів. Після того як Цепкало і Бабарику відмовили в реєстрації, люди стали виходити на вулиці, шикуючись у так звані ланцюги солідарності.

За час виборчої кампанії, за даними місцевих правозахисників, силовики затримали близько 1,4 тисячі осіб, кілька сотень були заарештовані. Міжнародні правозахисні організації закликали білоруську владу звільнити затриманих і припинити репресії щодо громадянського суспільства.

Більше про те, як проходили попередні вибори у Білорусі – читайте за посиланням.