Уже 9 серпня в Білорусі пройдуть шості вибори президента. 24 канал вирішив пригадати як проходили попередні вибори в цій країні.

З 1994 року президентом Білорусі був і до сьогодні є Олександр Лукашенко. Лукашенко переобирався цілих 5 разів, зазначає 24 канал.

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Вибори Лукашенка

Перший термін

У 1994 році Олександр Лукашенко переміг у другому турі Президентських виборів. Ці вибори стали єдиними, які були визнані демократичними. На ці вибори Лукашенко йшов з лівими лозунгами та відстоював ідею зближення з Росією, за нього проголосували 80,1% опонентів.

Після перемоги, вже через два роки Лукашенко провів референдум, який обнулив його перебування на посту президента.

Другий термін

На другий термін у 2001 році Олександра Лукашенка обрали 75,65% виборців. Тоді демократичний світ не визнав результати цих виборів, але Володимир Путін привітав і запропонував співпрацю.

Через три роки, у 2004 році, Лукашенко провів референдум. Після якого президент може обиратись нескінченну кількість разів.

Третій термін

У 2006 році в першому турі президентських виборів перемагає знову Лукашенко, за нього проголосувало 83% виборців.

США, ОБСЄ, ЄС та білоруська опозиція не визнали результатів виборів, заявивши, що вони пройшли з численними порушеннями та не відповідали європейським демократичним стандартам. Тоді на центральній площі Мінська зібрався мітинг опозиціонерів.

Четвертий термін

Олександр Лукашенко на виборах у 2010 році перемагає у першому турі. За нього по результатам проголосувало 79,65% виборців. ОБСЄ визнали покращення у порівнянні з попередніми виборами, але нормам демократії вони все одно не відповідали.

У Білорусі були масові протести. Вже тоді було близько 900 затриманих.

П'ятий термін

Лукашенко в 2015 році перемагає з результатом 83,49%. На виборах була найвища явка із всіх виборів.

Біля ЦВК затримали активіста під час одиночного пікету, а ООН та інші світові організації висловили засудження.

Балотування на шостий термін

Олександр Лукашенко 14 травня 2020 року подав свої документи на участь в шостих виборах президента Білорусі. Крім нього у списках було зареєстровано ще 15 кандидатів.

ЦВК не зареєструвала суперників Лукашенка, саме через це в Білорусі зараз відбуваються масові протести з великою кількістю затриманих.

А вибори у 2020 році заплановані на 9 серпня.



Вибори Лукашенка / Інфографіка 24 каналу