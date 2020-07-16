У Білорусі опублікували декларацію президента Олександра Лукашенка. Як виявилось, він досі одружений, при цьому взагалі не має нерухомого майна.

Як повідомили у tut.by, Лукашенко задекларував 117 068 рублів доходу за 2019 рік. Ці гроші він отримав як заробітну плату.

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Також стало відомо, що офіційно у Лукашенка немає ні житлових будинків, ні земельних ділянок, квартир, гаражів чи інших споруд. Акцій або часток у статутних фондах юросіб у нього також немає.

Досі одружений

Цікавим є те, що у декларації Лукашенка вказано, що він досі одружений.

Чим володіє Галина Лукашенко:

за 2019 рік заробила 5560 рублів – це пенсія та доходи від акцій;

має житловий будинок площею 196 квадратних метрів, він розташований у місті Шклові Могилівської області;

має половину частки у праві власності на житловий будинок у селі Б. Межник Шкловського району Могилівської області, площа – 54 квадратних метрів;

володіє земельною ділянкою площею 0,1498 гектара у місті Шклові;

має 56 акцій ВАТ "Шкловський маслоробний завод".



Декларації кандидатів у президенти Білорусі / Фото tut.by

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