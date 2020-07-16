Одружений та бідний: у Білорусі опублікували декларацію Лукашенка
У Білорусі опублікували декларацію президента Олександра Лукашенка. Як виявилось, він досі одружений, при цьому взагалі не має нерухомого майна.
Як повідомили у tut.by, Лукашенко задекларував 117 068 рублів доходу за 2019 рік. Ці гроші він отримав як заробітну плату.
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Також стало відомо, що офіційно у Лукашенка немає ні житлових будинків, ні земельних ділянок, квартир, гаражів чи інших споруд. Акцій або часток у статутних фондах юросіб у нього також немає.
Досі одружений
Цікавим є те, що у декларації Лукашенка вказано, що він досі одружений.
Чим володіє Галина Лукашенко:
- за 2019 рік заробила 5560 рублів – це пенсія та доходи від акцій;
- має житловий будинок площею 196 квадратних метрів, він розташований у місті Шклові Могилівської області;
- має половину частки у праві власності на житловий будинок у селі Б. Межник Шкловського району Могилівської області, площа – 54 квадратних метрів;
- володіє земельною ділянкою площею 0,1498 гектара у місті Шклові;
- має 56 акцій ВАТ "Шкловський маслоробний завод".
Декларації кандидатів у президенти Білорусі / Фото tut.by
Президентські вибори у Білорусі: коротко
- Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року. Президент Олександр Лукашенко править країною вже 26 років. Попри це, він знову офіційно балотується на вибори. Якщо білоруси його оберуть, це буде вже його 6 президентський термін.
- Варто зазначити, що рейтинг Лукашенка останнім часом сильно впав.
- Нещодавно у Білорусі виникли протести, причиною яких стали ці вибори.
- Все через те, що ЦВК Білорусі не допустила в кандидати Віктора Бабарика, який вважався головним конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка.
- Протестувальників почали масово затримувати. Правоохоронці влаштували жорсткий розгін активістів.