У центрі Мінська протестувальників почали розганяти. Активісти у Білорусі ствердили, що силовики застосовують жорсткі методи.

В ефірі 24 каналу журналіст з Білорусі Франак Вячорка повідомив, що поліція розпочала розгін сьогодні, 15 липня 2020 року, приблизно о 19:00.

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"Почалися затримання у центрі Мінську. Це жорсткий розгін. Він подібний на той, що був вчора", – сказав він.

Попри такі дії правоохоронців, журналіст впевнений, що найближчі тижні протести протягнуться. За словами Вячорка, протести відбуваються не в традиційній формі: з плакатами і виступами. Вони креативні, адже люди стоять в черзі, їздять на велосипеді і сигналять з машин.

Сьогодні приблизно 4 – 5 тисяч людей вийшли висловити протест проти рішення виборчої комісії про нереєстрацію. Вони стояли в черзі протягом всього дня,

– розповів Вячорка.

Амапаўцы выбрачна затрымліваюць людзей, якія стаялі ў чарзе ў ЦВК, і вядуць у аўтазакі. pic.twitter.com/XxgqMJ9FSK — Наша Ніва (@nashaniva) July 15, 2020

ЦИК закрылся, люди стали расходиться и их начали задерживать.



Просто людей, которые шли домой и ничего не нарушали pic.twitter.com/5SM2L1HDBl — Чай з варэннем (@belteanews) July 15, 2020

Фактично, розпочався Майдан, – журналіст

Журналіст запевнив, що протести у Білорусі "вже переросли в щось більше".

Вже червона лінія перейдена. Вже відбувається Майдан, ми називаємо його площею. Ніколи раніше в Білорусі не було такої ситуації,

– розповів Вячорка.

► В чому причина жорсткої реакції влади

За словами журналістка Франака Вячорки, причиною жорсткої реакції влади на події в країні є саме падіння рейтингу Лукашенка. "Він (Лукашенко – 24 канал) не має електоральної перемоги і переваги. Його рейтинг низький. Він це розуміє, він заляканий і тому так жорстко реагує на будь-які виступи людей", – пояснив журналіст.

Що буде далі? Боюсь, що буде ще жорсткіша реакція влади і не виключено, що буде пролита кров. На жаль, про це треба казати,

– підсумував Вячорка.

Як ствердив журналіст, Лукашенко показує і громадянам Білорусі, і Заходу, що він ні перед чим не постоїть, аби утримати владу.

► Чи готові білоруси до Майдану

Франак Вячерко розповів, що наразі є мало білорусів, які дійсно готові вийти на Майдан. "Не забуваймо, що у Білорусі більш авторитарний режим, ніж в Україні в 2013 році. Коли б у нас був свій Мустафа Найєм, який закликав би людей на площу, Мустафа вже б сидів 20 років у в'язниці, а Майдану б не відбулося", – зазначив журналіст.

Однак він запевнив, що всі події, які відбуваються в країні, у людей провокують злість. Він очікує, що зміни у Білорусі будуть тоді, коли хоча б кілька сотень людей будуть готові вийти на протест.

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