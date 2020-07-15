Почався жорсткий розгін активістів у Мінську, – журналіст з Білорусі
У центрі Мінська протестувальників почали розганяти. Активісти у Білорусі ствердили, що силовики застосовують жорсткі методи.
В ефірі 24 каналу журналіст з Білорусі Франак Вячорка повідомив, що поліція розпочала розгін сьогодні, 15 липня 2020 року, приблизно о 19:00.
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"Почалися затримання у центрі Мінську. Це жорсткий розгін. Він подібний на той, що був вчора", – сказав він.
Попри такі дії правоохоронців, журналіст впевнений, що найближчі тижні протести протягнуться. За словами Вячорка, протести відбуваються не в традиційній формі: з плакатами і виступами. Вони креативні, адже люди стоять в черзі, їздять на велосипеді і сигналять з машин.
Сьогодні приблизно 4 – 5 тисяч людей вийшли висловити протест проти рішення виборчої комісії про нереєстрацію. Вони стояли в черзі протягом всього дня,
– розповів Вячорка.
Фактично, розпочався Майдан, – журналіст
Журналіст запевнив, що протести у Білорусі "вже переросли в щось більше".
Вже червона лінія перейдена. Вже відбувається Майдан, ми називаємо його площею. Ніколи раніше в Білорусі не було такої ситуації,
– розповів Вячорка.
► В чому причина жорсткої реакції влади
За словами журналістка Франака Вячорки, причиною жорсткої реакції влади на події в країні є саме падіння рейтингу Лукашенка. "Він (Лукашенко – 24 канал) не має електоральної перемоги і переваги. Його рейтинг низький. Він це розуміє, він заляканий і тому так жорстко реагує на будь-які виступи людей", – пояснив журналіст.
Що буде далі? Боюсь, що буде ще жорсткіша реакція влади і не виключено, що буде пролита кров. На жаль, про це треба казати,
– підсумував Вячорка.
Як ствердив журналіст, Лукашенко показує і громадянам Білорусі, і Заходу, що він ні перед чим не постоїть, аби утримати владу.
► Чи готові білоруси до Майдану
Франак Вячерко розповів, що наразі є мало білорусів, які дійсно готові вийти на Майдан. "Не забуваймо, що у Білорусі більш авторитарний режим, ніж в Україні в 2013 році. Коли б у нас був свій Мустафа Найєм, який закликав би людей на площу, Мустафа вже б сидів 20 років у в'язниці, а Майдану б не відбулося", – зазначив журналіст.
Однак він запевнив, що всі події, які відбуваються в країні, у людей провокують злість. Він очікує, що зміни у Білорусі будуть тоді, коли хоча б кілька сотень людей будуть готові вийти на протест.
Чому в Білорусі розпочались акції протесту:
- Людей обурила відмова ЦВК реєструвати 2 опозиційних кандидатів – Віктора Бабарико й Валерія Цапкала. Саме через це білоруси вийшли на вулиці в різних містах країни. У такий спосіб вони висловили свою незгоду.
- Згодом активістів почали затримувати силовики. Варто зазначити, що лише в Мінську затримали 129 людей. Білорусі – понад 150. Серед затриманих є журналісти, неповнолітні й громадянин Росії.
- Обоє незареєстрованих кандидатів перемагали Олександра Лукашенка на виборах. Така інформація була завдяки незалежним опитуванням. Є й третя кандидатка, що обходила Лукашенка – Світлана Тіхановська. Її ЦВК до виборів таки допустила.