В центре Минска протестующих начали разгонять. Активисты в Беларуси подтвердили, что силовики применяют жесткие методы.

В эфире 24 канала журналист из Беларуси Франак Вячорка сообщил, что полиция начала разгон сегодня, 15 июля 2020 года, примерно в 19:00.

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"Начались задержания в центре Минска. Это жесткий разгон. Он подобен тому, что был вчера", – сказал он.

Несмотря на такие действия правоохранителей, журналист уверен, что в ближайшие недели протесты продолжатся. По словам Вячорка, протесты проходят не в традиционной форме: с плакатами и выступлениями. Они креативны, ведь люди стоят в очереди, ездят на велосипеде и сигналят из машин.

Сегодня примерно 4 – 5 тысяч человек вышли выразить протест против решения избирательной комиссии о нерегистрации. Они стояли в очереди в течение всего дня,

– рассказал Вячорка.

Амапаўцы выбрачна затрымліваюць людзей, якія стаялі ў чарзе ў ЦВК, і вядуць у аўтазакі. pic.twitter.com/XxgqMJ9FSK — Наша Ніва (@nashaniva) July 15, 2020

ЦИК закрылся, люди стали расходиться и их начали задерживать.



Просто людей, которые шли домой и ничего не нарушали pic.twitter.com/5SM2L1HDBl — Чай з варэннем (@belteanews) July 15, 2020

Фактически, начался Майдан, – журналист

Журналист заверил, что протесты в Беларуси "уже переросли в нечто большее".

Уже красная линия пройдена. Уже происходит Майдан, мы называем его площадью. Никогда раньше в Беларуси не было такой ситуации,

– рассказал Вячорка.

► В чем причина жесткой реакции властей

По словам журналиста Франака Вячорка, причиной жесткой реакции власти на события в стране является именно падение рейтинга Лукашенко. "Он (Лукашенко – 24 канал) не имеет электоральной победы и преимущества. Его рейтинг низкий. Он это понимает, он запуган и поэтому так жестко реагирует на любые выступления людей", – пояснил журналист.

Что будет дальше? Боюсь, что будет еще жестче реакция власти и не исключено, что будет пролита кровь. К сожалению, об этом надо говорить,

– подытожил Вячорка.

Как утверждает журналист, Лукашенко показывает и гражданам Беларуси, и Западу, что он ни перед чем не остановится, чтобы удержать власть.

► Готовы ли беларусы к Майдану

Франак Вячерка рассказал, что сейчас есть мало белорусов, которые действительно готовы выйти на Майдан. "Не забывайте, что в Беларуси более авторитарный режим, чем в Украине в 2013 году. Если бы у нас был свой Мустафа Найем, который призвал бы людей на площадь, Мустафа уже бы сидел 20 лет в тюрьме, а Майдана бы не произошло", – отметил журналист.

Однако он заверил, что все события, которые происходят в стране, у людей провоцируют злость. Он ожидает, что изменения в Беларуси будут тогда, когда хотя бы несколько сотен людей будут готовы выйти на протест.

Почему в Беларуси начались акции протеста: