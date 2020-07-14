В Беларуси протестуют против нечестных выборов: задержали журналистов – фото, видео
В центре Минска 14 июля люди собрались на митинг. Протестуют против отказа зарегистрировать кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Митинги проходят и в других белорусских городах. Некоторых протестующих задержали, среди них есть журналисты "Радио Свобода" и "Белсата".
Вечером 14 июля в Минске прошел несанкционированный митинг в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, сообщает DW.
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Протест: как все началось
Несколько сотен человек перекрыли проспект Независимости в центре Минска. Протестующие не имели при себе ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они лишь шли по улицам и хлопали в ладоши. Их поддерживали автомобилисты, сигналя клаксонами. На акцию собрались и множество велосипедистов.
Аналогичные протесты проходят в других городах Беларуси – Бресте, Гомеле, Гродно.
Задержание на митинге
Группы оппозиционно настроенных активистов также начали собираться в разных районах Минска. Впоследствии в центр города подъехали автозаки и начали задерживать людей.
В частности, журналистов радиостанции "Еврорадио" задержали во время стрима с места событий. Впоследствии стало известно, что среди задержанных работники "Радио Свобода" и "Белсата".
Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил правоохранителей помочь участнику протеста, которому стало плохо.
Кроме того, силовики работают в гражданской одежде, многих задерживают без причины, пишут в телеграме Netipichnyi_Kharkov. Власти также начали блокировать телеграм.
К слову, к акции не призывал ни один из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Протест анонсировал в сети известный белорусский блогер и журналист Степан Путило (Nexta).
В Минске люди шли по улицам и хлопали в ладоши / Фото DW
На митинге были и велосипедисты / Фото DW
Протест в центре Минска: смотрите видео
Задержание журналистов в Минске: видео
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Что этому предшествовало
- ЦИК Беларуси 14 июля отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.
- В то же время зарегистрировали 5 других людей, среди которых действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского – Светлана.
- МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей проявить ум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.