В центре Минска 14 июля люди собрались на митинг. Протестуют против отказа зарегистрировать кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Митинги проходят и в других белорусских городах. Некоторых протестующих задержали, среди них есть журналисты "Радио Свобода" и "Белсата".

Вечером 14 июля в Минске прошел несанкционированный митинг в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, сообщает DW.

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Протест: как все началось

Несколько сотен человек перекрыли проспект Независимости в центре Минска. Протестующие не имели при себе ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они лишь шли по улицам и хлопали в ладоши. Их поддерживали автомобилисты, сигналя клаксонами. На акцию собрались и множество велосипедистов.

Аналогичные протесты проходят в других городах Беларуси – Бресте, Гомеле, Гродно.

Задержание на митинге

Группы оппозиционно настроенных активистов также начали собираться в разных районах Минска. Впоследствии в центр города подъехали автозаки и начали задерживать людей.

В частности, журналистов радиостанции "Еврорадио" задержали во время стрима с места событий. Впоследствии стало известно, что среди задержанных работники "Радио Свобода" и "Белсата".

Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил правоохранителей помочь участнику протеста, которому стало плохо.

Кроме того, силовики работают в гражданской одежде, многих задерживают без причины, пишут в телеграме Netipichnyi_Kharkov. Власти также начали блокировать телеграм.

К слову, к акции не призывал ни один из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Протест анонсировал в сети известный белорусский блогер и журналист Степан Путило (Nexta).

В Минске люди шли по улицам и хлопали в ладоши / Фото DW

На митинге были и велосипедисты / Фото DW

Протест в центре Минска: смотрите видео

Задержание журналистов в Минске: видео​

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