У центрі Мінська 14 липня люди зібралися на мітинг. Протестують проти відмови зареєструвати кандидатами в президенти Білорусі Віктора Бабарика та Валерія Цепкало. Мітинги проходять і в інших білоруських містах. Деяких протестувальників затримали, серед них є журналісти "Радіо Свободи" та "Белсату".

Ввечері 14 липня в Мінську пройшов несанкціонований мітинг на підтримку ексбанкіра Віктора Бабарика та першого директора білоруського Парку високих технологій Валерія Цепкало, повідомляє DW.

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Протест: як все почалося

Кілька сотень людей перекрили проспект Незалежності в центрі Мінська. Учасники протесту не мали при собі ні прапорів, ні плакатів з гаслами. Вони лише йшли вулицями та плескали в долоні. Їх підтримували автомобілісти, сигналячи клаксонами. На акцію зібралися й безліч велосипедистів.

Аналогічні протести проходять в деяких інших містах Білорусі – Бресті, Гомелі, Гродно.

Затримання на мітингу

Групи опозиційно налаштованих активістів також почали збиратися у різних районах Мінська. Згодом у центр міста під'їхали автозаки та почали затримувати людей.

Зокрема, журналістів радіостанції "Єврорадіо" затримали під час стріму з місця подій. Згодом стало відомо, що серед затриманих працівники "Радіо Свобода" та "Белсату".

Ще одного чоловіка затримали після того, як він попросив правоохоронців допомогти учаснику протесту, якому стало погано.

Крім того, силовики працюють в цивільному одязі, багатьох затримують без причини, пишуть у телеграмі Netipichnyi_Kharkov. Влада також почала блокувати телеграм.

До слова, до акції не закликав жоден з потенційних кандидатів у президенти Білорусі. Протест анонсував у мережі відомий білоруський блогер і журналіст Степан Путіло (Nexta).



У Мінську люди йшли вулицями й плескали в долоні / Фото DW



На мітингу були й велосипедисти / Фото DW

Протест у центрі Мінська: дивіться відео

Затримання журналістів у Мінську: відео

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