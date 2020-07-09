Перший голова Ради незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич переконаний, що влада намагатиметься зривати будь-які акції протесту провокаціями. Чинний президент Олександр Лукашенко йде ва-банк, використовуючи прогалини в законодавстві.

Акції протесту в Білорусі та реакцію на них Олександра Лукашенка прокоментував перший голова Верховної Ради незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, пише "РБК-Україна".

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За його словами, те, що відбувається у Білорусі – не виборча кампанія, а "мерзенні витівки президента, який втратив всяку популярність і заслужив звання "3 відсотків".

Шушкевич переконаний, що Лукашенко йде ва-банк. Він використовує будь-які прогалини в законодавстві, лише б забезпечити своє псевдо обрання.

Перший голова Ради також додав, що будь-які акції протесту, на його думку, влада спробує зірвати провокаціями.

Ви, українці, понесли великі жертви, але відстояли велике право – обирати собі владу. У цьому наша з вами відмінність,

– зазначив Шушкевич.

Нагадаємо, в Білорусі проходять масові акції протесту проти дій влади.

Зверніть увагу! Станіслав Шушкевич – білоруський державний діяч, перший голова Верховної ради незалежної Білорусі (1991 – 1994 роки).

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