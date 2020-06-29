Міністерство внутрішніх справ Білорусі здійснило перевірку діяльності дипломата й політика Валерія Цепкала. Кандидата в президенти Білорусі підозрюють у протиправній діяльності.

Матеріали для здійснення перевірки до МВС Білорусі надійшли від громадянина Туреччини, пише видання TUT.BY.

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Втім потім у правоохоронних органах уточнили, що громадянин Туреччини є й громадянином Білорусі. Мовиться про Седата Ігдеджі – турецько-білоруського бізнесмена.

Він є власником групи будівельних компаній, які займалися зведенням білоруського парку високих технологій. Він також заявив, що проєктував будинок Валерію Цепкалу, але той йому нічого не заплатив. Політик назвав цю заяву "маячнею".

Що відомо про Валерія Цепкала?

Він є білоруським політиком і дипломатом, має найвищий дипломатичний ранг надзвичайного й повноважного посла. Також є кандидатом юридичних наук.



З 1997 до 2002 року був послом Білорусі в США й Мексиці. З 2005 до 2017 року очолював парк високих технологій – проєкту для розробки в Білорусі ІТ-технологій.

Кого з конкурентів Лукашенка також переслідують

Також переслідування зачепили Віктора Бабарика – банкіра, головного опонента Олександра Лукашенка. Він є проросійським кандидатом.

Цікаво, що за інтернет-опитуваннями Лукашенка обходять троє кандидатів. Це Бабарико, якого вже переслідують, і Цепкало, якого почали переслідувати.

Також ще є Світлана Тихановська – дружина блогера Сергія Тихановського, якому підконтрольна Лукашенку ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом.