Буде цікаво, обіцяю: Лукашенко спрогнозував наслідки виборів президента Білорусі
Вибори президента Білорусі будуть цікавими, а їх результати – ще цікавішими. Такі висновки зробив президент країни Олександр Лукашенко.
Про це повідомило видання БЕЛТА, там зазначили, що Лукашенко припустив трагічні наслідки виборів.
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"Вибори будуть дуже цікаві, а після виборів буде ще цікавіше. Це я обіцяю", – сказав Лукашенко.
За його словами, ситуація в Білорусі може привести навіть до місцевого Майдану. Річ у тім, що ситуація всередині країни поступово розхитується. На діючу владу нібито наступають та хочуть її зламати.
До слова, нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що у внутрішні справи Білорусі та передвиборчу гонку втручається Росія. Зокрема, президент Білорусі зазначив, що інформація про величезні статки його сина – фейкова. У такий спосіб його нібито хочуть дискредитувати.
Що відомо про вибори президента у Білорусі?Чергові президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року, попри пандемію COVID-19. Лукашенко заявляв, що хвороба не повинна бути причиною перенесення виборів, у цьому немає потреби, адже обрати президента громадяни мають відповідно до конституційних термінів.
Лукашенко розкритикував потенційних суперників на президентських виборах і заявив, що "країну вони не отримають". Згодом затримали одного з кандидатів у президенти – Віктора Бабаріко. Люди вийшли на протести.