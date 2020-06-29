Вибори президента Білорусі будуть цікавими, а їх результати – ще цікавішими. Такі висновки зробив президент країни Олександр Лукашенко.

Про це повідомило видання БЕЛТА, там зазначили, що Лукашенко припустив трагічні наслідки виборів.

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"Вибори будуть дуже цікаві, а після виборів буде ще цікавіше. Це я обіцяю", – сказав Лукашенко.

За його словами, ситуація в Білорусі може привести навіть до місцевого Майдану. Річ у тім, що ситуація всередині країни поступово розхитується. На діючу владу нібито наступають та хочуть її зламати.

До слова, нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що у внутрішні справи Білорусі та передвиборчу гонку втручається Росія. Зокрема, президент Білорусі зазначив, що інформація про величезні статки його сина – фейкова. У такий спосіб його нібито хочуть дискредитувати.