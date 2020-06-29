Выборы президента Беларуси будут интересными, а их результаты – еще интереснее. Такие выводы сделал президент страны Александр Лукашенко.

Об этом сообщило издание БЕЛТА, там отметили, что Лукашенко предположил трагические последствия выборов.

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"Выборы будут очень интересны, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", – сказал Лукашенко.

По его словам, ситуация в Беларуси может привести даже к местному Майдану. Дело в том, что ситуация внутри страны постепенно расшатывается. На действующую власть якобы наступают и хотят ее сломать.

К слову, недавно Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку вмешивается Россия. В частности, президент Беларуси отметил, что информация об огромных доходах его сына – фейковая. Таким образом его якобы хотят дискредитировать.