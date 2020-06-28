Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в Республиканском бале выпускников. Во время официальной части Лукашенко наградил лучших педагогов и студентов страны, а затем белорусский президент пошел на танцевальную площадку, где "отрывался" вместе с молодыми выпускниками.

Об участии Александра Лукашенко в Республиканском бале выпускников Беларуси сообщает местное издание БелТА.

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Такой бал у наших северных соседей является традиционным и проводится ежегодно. В нем принимают участие лучшие выпускники унверситетов со всей страны. В этом году таких было почти 300.

На следующий день после гулянки в сеть попало видео, где белорусский президент на танцевальной площадке. В окружении молодых студенток Александр Лукашенко "зажигал" на танцполе.

Впрочем, что интересно, танцевали белорусский президент с выпускниками под украинскую музыку. На кадре заметно, как они танцуют под народную песню "Ти ж мене підманула". Более того, белорусская молодежь и Лукашенко прекрасно знают эту песню и активно подпевают.

Еще одним интересным моментом является то, кто именно исполняет эту песню. На бале выступала украинская певица и бывшая депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий. То есть здесь идеально все – не только песня, но и исполнительница, для которой и, кажется, и была создана.

Лукашенко зажигает под "Ти ж мене підманула": смотрите видео

Участие Лукашенко в Республиканском бале: смотрите видео