Саша 3%: мемы на Лукашенко заполонили всю Беларусь, сам Бацька обиделся – фото, видео
Бешеную популярность и угрожающие масштабы в Беларуси в течение месяца приобрели мемы о президенте Александре Лукашенко. Жители страны смеются над его реальным рейтингом, а сам он обижается и возмущается.
Что известно о меме "Саша 3%" и почему он стал так популярен
Реальные данные соцопросов в Беларуси запретили публиковать. В то же время до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Ніва" все же обнародовало результаты опроса. Оказалось, что лидера Беларуси поддерживают всего 3% населения.
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Позже именно эту цифру подтвердили еще несколько опросов на сайтах и в телеграм-каналах. Это мигом стало главным политическим мемом страны. Некоторые пользователи шутят, что цифру 3 в Беларуси могут запретить.
В какой-то момент мем начали публиковать представители всех сфер: бизнесмены, студенты, спортсмены и даже силовики из ОМОНа.
Силовики также поддерживают оппозицию / Фото "Наша Ніва"
Некоторые военные также против Лукашенко / Фото "Наша Ніва"
Бизнес, в частности, вдруг начал предлагать скидки на 3%, тролля Лукашенко.
В Беларуси начались настоящие флешмобы. Люди оставляют надписи на легальных киосках в Минске.
Как на мемы реагирует Лукашенко
На днях во время выступления в городе Бресте он заявил, что его рейтинг не может быть таким низким и попросил не называть его Сашей 3% и Усатым тараканом, а также пригрозил, что "никто власть в Беларуси не сменит".
Смотрите видео выступления Лукашенко перед сторонниками оппозиции:
Белорусы уже отреагировали на эти прогнозы Лукашенко.
Что происходит в Беларуси накануне выборов
- Проведение выборов запланировано на 9 августа 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса их не отменят.
- Силовики задерживают самых известных оппозиционных лидеров и не позволяют им баллотироваться в президенты.
- По всей стране вот уже неделю проходят протесты оппозиции.
- Экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико считают основным соперником Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
- 18 июня Бабарико задержали. А 20 июня ему предъявили обвинение. Однако в чем – неизвестно. Штаб политика также сообщил, что власти выдвинули обвинения и его сыну Эдуарду.