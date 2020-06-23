Бешеную популярность и угрожающие масштабы в Беларуси в течение месяца приобрели мемы о президенте Александре Лукашенко. Жители страны смеются над его реальным рейтингом, а сам он обижается и возмущается.

Что известно о меме "Саша 3%" и почему он стал так популярен

Реальные данные соцопросов в Беларуси запретили публиковать. В то же время до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Ніва" все же обнародовало результаты опроса. Оказалось, что лидера Беларуси поддерживают всего 3% населения.

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Позже именно эту цифру подтвердили еще несколько опросов на сайтах и в телеграм-каналах. Это мигом стало главным политическим мемом страны. Некоторые пользователи шутят, что цифру 3 в Беларуси могут запретить.

Походу в стране запретят цифру 3 и знак % — Viktar Malishevsky (@malishevsky) June 3, 2020

В какой-то момент мем начали публиковать представители всех сфер: бизнесмены, студенты, спортсмены и даже силовики из ОМОНа.



Силовики также поддерживают оппозицию / Фото "Наша Ніва"



Некоторые военные также против Лукашенко / Фото "Наша Ніва"

Бизнес, в частности, вдруг начал предлагать скидки на 3%, тролля Лукашенко.

В Беларуси начались настоящие флешмобы. Люди оставляют надписи на легальных киосках в Минске.

Как на мемы реагирует Лукашенко

На днях во время выступления в городе Бресте он заявил, что его рейтинг не может быть таким низким и попросил не называть его Сашей 3% и Усатым тараканом, а также пригрозил, что "никто власть в Беларуси не сменит".

Смотрите видео выступления Лукашенко перед сторонниками оппозиции:

Белорусы уже отреагировали на эти прогнозы Лукашенко.

Папа узнал, что его называют Саша 3% и Усатый таракан. Объявлен оранжевый уровень опасности. — Грустный Коленька (@sadmikalai) June 23, 2020

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