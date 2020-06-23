Шалену популярність та загрозливих масштабів в Білорусі протягом місяця набрали меми про президента Олександра Лукашенка. Жителі країни насміхають з його реального рейтингу, а сам він ображається та обурюється.

Що відомо про мем "Саша 3%" і чому він став такий популярний

Реальні дані соцопитувань в Білорусі заборонили публікувати. Водночас до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування. Виявилось, що лідера Білорусі підтримують всього 3% населення.

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Пізніше саме цю цифру підтвердили ще кілька опитувань на сайтах і в телеграм-каналах. Це миттю стало головним політичним мемом країни. Деякі користувачі жартують, що цифру 3 в Білорусі можуть заборонити.

Походу в стране запретят цифру 3 и знак % — Viktar Malishevsky (@malishevsky) June 3, 2020

В якийсь момент мем почали публікувати представники усіх сфер: бізнесмени, студенти, спортсмени і навіть силовики з ОМОНу.



Силовики також підтримують опозицію / Фото "Наша Ніва"



Деякі військові також проти Лукашенка / Фото "Наша Ніва"

Бізнес зокрема раптом почав пропонувати знижки на 3%, тролячи Лукашенка.

В Білорусі розпочалися справжні флешмоби. Люди лишають надписи на єдиних легальних кіосках у Мінську.

Як на меми реагує Лукашенко

Днями під час виступу в місті Брест він заявив, що його рейтинг не може бути таким низьким і попросив не називати його Сашею 3% та "Вусатим тарганом", а також пригрозив, що "ніхто владу в Білорусі не змінить".

Дивіться відео виступу Лукашенка перед прихильниками опозиції:

Білоруси вже відреагували на ці прогнози Лукашенка.

Папа узнал, что его называют Саша 3% и Усатый таракан. Объявлен оранжевый уровень опасности. — Грустный Коленька (@sadmikalai) June 23, 2020

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