Саша 3%: меми на Лукашенка заполонили всю Білорусь, сам Бацька образився – фото, відео
Шалену популярність та загрозливих масштабів в Білорусі протягом місяця набрали меми про президента Олександра Лукашенка. Жителі країни насміхають з його реального рейтингу, а сам він ображається та обурюється.
Що відомо про мем "Саша 3%" і чому він став такий популярний
Реальні дані соцопитувань в Білорусі заборонили публікувати. Водночас до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування. Виявилось, що лідера Білорусі підтримують всього 3% населення.
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Пізніше саме цю цифру підтвердили ще кілька опитувань на сайтах і в телеграм-каналах. Це миттю стало головним політичним мемом країни. Деякі користувачі жартують, що цифру 3 в Білорусі можуть заборонити.
В якийсь момент мем почали публікувати представники усіх сфер: бізнесмени, студенти, спортсмени і навіть силовики з ОМОНу.
Силовики також підтримують опозицію / Фото "Наша Ніва"
Деякі військові також проти Лукашенка / Фото "Наша Ніва"
Бізнес зокрема раптом почав пропонувати знижки на 3%, тролячи Лукашенка.
В Білорусі розпочалися справжні флешмоби. Люди лишають надписи на єдиних легальних кіосках у Мінську.
Як на меми реагує Лукашенко
Днями під час виступу в місті Брест він заявив, що його рейтинг не може бути таким низьким і попросив не називати його Сашею 3% та "Вусатим тарганом", а також пригрозив, що "ніхто владу в Білорусі не змінить".
Дивіться відео виступу Лукашенка перед прихильниками опозиції:
Білоруси вже відреагували на ці прогнози Лукашенка.
Що відбувається в Білорусі напередодні виборів
- Проведення виборів заплановане на 9 серпня 2020 року. Попри пандемію коронавірусу їх не скасують.
- Силовики затримують найвідоміших опозиційних лідерів і не дозволяють їм балотуватися в президенти.
- По всій країні ось уже тиждень проходять протести опозиції.
- Ексголову "Белгазпромбанку" Віктора Бабарико вважають основним суперником Лукашенка на майбутніх президентських виборах.
- 18 червня Бабарико затримали. А 20 червня йому висунули звинувачення. Однак у чому – невідомо. Штаб політика також повідомив, що влада висунула звинувачення і його синові Едуарду.