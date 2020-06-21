Перед виборами в Білорусі головному конкуренту Лукашенка висунули кримінальні звинувачення
Кандидату в президенти Білорусі Вікторові Бабарико висунули обвинувачення у кримінальній справі. Його вважають головним конкурентом Олександра Лукашенка, а вибори мають відбутися менш як за 2 місяці.
Нині Віктора Бабарико продовжують тримати у слідчому ізоляторі КДБ, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката кандидата Дмитра Лаєвського.
Важливо Корупція, обшуки й зв'язки з Росією: у Білорусі розгорівся політичний скандал перед виборами
Сьогодні нас викликали для процесуальних дій. Віктору Дмитровичу одразу ж висунули звинувачення у кримінальній справі,
– розповів адвокат.
Юристам довелося підписати угоду про нерозголошення. Зокрема не можна розголошувати статті, за якою висунули обвинувачення.
"Віктор Бабарико живий і здоровий, має намір відстоювати свої переконання та чесне ім'я. Ми наполягаємо на його невинуватості", – заявив Дмитро Лаєвський.
Чому Лукашенку слід боятися Бабарико?
Перед виборами президента у Білорусі організували інтернет-голосування щодо кандидатів. Мабуть, ні для кого не секрет, що соціологічні центри у цій країні перебувають під контролем влади.
Відтак за результатами відносно незалежного опитування, понад 50% голосів виборців набирає Віктор Бабарико. Після цього влада Білорусі навіть заборонила проводити такі опитування в Інтернеті.
Хто такий Віктор Бабарико: коротко
- Він впродовж 20 років був очільником "Белгазпромбанку", ключовими акціонерами якого є російські "Газпром" і "Газпромбанк". Через це Бабарико в Білорусі вважають проросійським кандидатом.
- Про своє звільнення з посади голови правління банку Віктор Бабарико оголосив 12 травня 2020 року. Того ж дня він оголосив про свою участь у виборах.
- На початку червня до банку навідалися силовики з обшуками. Справа стосується буцімто фінансових махінацій, в організації яких звинувачують саме Бабарико.
- Пізніше російські компанії, які є акціонерами "Белгазпромбанку", виступили проти обшуків. Євросоюз натомість встав на захист самого Віктора Бабарико, вимагаючи звільнити його.