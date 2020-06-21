Кандидату в президенти Білорусі Вікторові Бабарико висунули обвинувачення у кримінальній справі. Його вважають головним конкурентом Олександра Лукашенка, а вибори мають відбутися менш як за 2 місяці.

Нині Віктора Бабарико продовжують тримати у слідчому ізоляторі КДБ, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката кандидата Дмитра Лаєвського.

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Сьогодні нас викликали для процесуальних дій. Віктору Дмитровичу одразу ж висунули звинувачення у кримінальній справі,

– розповів адвокат.

Юристам довелося підписати угоду про нерозголошення. Зокрема не можна розголошувати статті, за якою висунули обвинувачення.

"Віктор Бабарико живий і здоровий, має намір відстоювати свої переконання та чесне ім'я. Ми наполягаємо на його невинуватості", – заявив Дмитро Лаєвський.

Чому Лукашенку слід боятися Бабарико?

Перед виборами президента у Білорусі організували інтернет-голосування щодо кандидатів. Мабуть, ні для кого не секрет, що соціологічні центри у цій країні перебувають під контролем влади.



Відтак за результатами відносно незалежного опитування, понад 50% голосів виборців набирає Віктор Бабарико. Після цього влада Білорусі навіть заборонила проводити такі опитування в Інтернеті.

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