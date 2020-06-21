Перед выборами в Беларуси главному конкуренту Лукашенко выдвинули уголовные обвинения
Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовному делу. Его считают главным конкурентом Александра Лукашенко, а выборы должны состояться менее чем за 2 месяца.
Сейчас Виктора Бабарико продолжают держать в следственном изоляторе КГБ, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката кандидата Дмитрия Лаевского.
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Сегодня нас вызвали для процессуальных действий. Виктору Дмитриевичу сразу же выдвинули обвинения по уголовному делу,
– рассказал адвокат.
Юристам пришлось подписать соглашение о неразглашении. В частности нельзя разглашать статьи, по которой предъявлено обвинение.
"Виктор Бабарико жив и здоров, намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", – заявил Дмитрий Лаевский.
Почему Лукашенко следует бояться Бабарико?
Перед выборами президента в Беларуси организовали интернет-голосования по кандидатам. Пожалуй, ни для кого не секрет, что социологические центры в этой стране находятся под контролем властей.
Поэтому по результатам относительно независимого опроса, более 50% голосов избирателей набирает Виктор Бабарыка. После этого власти Белоруссии даже запретила проводить такие опросы в Интернете.
Кто такой Виктор Бабарико: коротко
- Он в течение 20 лет был главой "Белгазпромбанка", ключевыми акционерами которого являются российские "Газпром" и "Газпромбанк". Поэтому Бабарико в Беларуси считают пророссийским кандидатом.
- О своем увольнении с должности председателя правления банка Виктор Бабарико объявил 12 мая 2020 года. В тот же день он объявил о своем участии в выборах.
- В начале июня в банк наведались силовики с обысками. Дело касается якобы финансовых махинаций, в организации которых обвиняют именно Бабарико.
- Позже российские компании, которые являются акционерами "Белгазпромбанка", выступили против обысков. Евросоюз со своей стороны встал на защиту самого Виктора Бабарико, требуя освободить его.