Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовному делу. Его считают главным конкурентом Александра Лукашенко, а выборы должны состояться менее чем за 2 месяца.

Сейчас Виктора Бабарико продолжают держать в следственном изоляторе КГБ, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката кандидата Дмитрия Лаевского.

Важно Коррупция, обыски и связи с Россией: в Беларуси разгорелся политический скандал перед выборами

Сегодня нас вызвали для процессуальных действий. Виктору Дмитриевичу сразу же выдвинули обвинения по уголовному делу,

– рассказал адвокат.

Юристам пришлось подписать соглашение о неразглашении. В частности нельзя разглашать статьи, по которой предъявлено обвинение.

"Виктор Бабарико жив и здоров, намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", – заявил Дмитрий Лаевский.

Почему Лукашенко следует бояться Бабарико?

Перед выборами президента в Беларуси организовали интернет-голосования по кандидатам. Пожалуй, ни для кого не секрет, что социологические центры в этой стране находятся под контролем властей.



Поэтому по результатам относительно независимого опроса, более 50% голосов избирателей набирает Виктор Бабарыка. После этого власти Белоруссии даже запретила проводить такие опросы в Интернете.

Кто такой Виктор Бабарико: коротко