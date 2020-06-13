Беларусь готовится к президентским выборам, которые должны состояться уже 9 августа. Готовятся и сами кандидаты, из-за чего разгорелся настоящий скандал между Александром Лукашенко и Виктором Бабарико – оппозиционным кандидатом, который имеет все шансы обойти действующего президента.

Суть политического скандала в Беларуси

Все началось с обысков в "Белгазпромбанке", который ранее возглавлял кандидат Виктор Бабарико, пишет издание "Навіны Беларусі".

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Также обыски прошли еще в целом ряде компаний, в результате чего задержали 15 человек. Дело касается предполагаемого отмывания средств, а Александр Лукашенко уже успел заявить, что схему организовал именно его конкурент.

Я действительно не знаю всех компаний, в которых проходили обыски. Я только бывший сотрудник "Белгазпромбанка". Ни персонально, ни юридически я с ними никак не связан,

– сразу отреагировал Виктор Бабарико.

Впрочем президент Беларуси не стал мириться с такой "наглостью". Он сразу же заявил, что руководители всех компаний, где происходили обыски, были помощниками Бабарико.

"Это одна "шайка-лейка". Мы это видим с 2016 года. Зачем же ты на них все валишь сегодня, ты был руководителем, они у тебя заместителями. Все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет", – настоял Александр Лукашенко.

Он также предложил спросить у Виктора Бабарико, почему он решил баллотироваться в президенты. Мол, он "полез в политику, ведь понял, что за ним придут с наручниками".

Я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался,

– заявил белорусский президент.

Почему Лукашенко следует бояться Бабарико?



Перед выборами президента в Беларуси организовали интернет-голосования по кандидатам. Пожалуй, ни для кого не секрет, что социологические центры в этой стране находятся под контролем властей.



Поэтому по результатам относительно независимого опроса, более 50% голосов избирателей набирает Виктор Бабарико. После этого власти Белоруссии даже запретила проводить такие опросы в Интернете.

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При чем тут Россия

Прежде всего к тому, что Виктора Бабарико связывают именно с русскими. И в политику он пришел из "Белгазпромбанка", ключевыми акционерами которого являются "Газпром" и "Газпромбанк".

К слову, последние две компании уже подключились к защите своего капитала в Беларуси. Они заявили о незаконности проведенных обысков.