7 июня в ряде белорусских городов прошли пикеты. Люди митинговали против очередного президентского срока Лукашенко и собирали подписи за потенциальных оппонентов действующего главы государства. Не обошлось без задержаний.

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В неділю акції відбулися у великих містах Білорусі: Мінську, Гомелі і Бресті,повідомляє "Белста". Люди прагнуть зібрати підписи для висунення альтернативного Лукашенку кандидата. Власне біля кожного пікету розташовувалися палатки, де збирали підписи.



Збір підписів за альтернативного кандидата

У білоруських пікетувальників немає одного кандидата, за якого б відбувався централізований збір підписів. Ідеться про щонайменше 5 осіб:

Світлана Тихановська – дружина затриманого білоруського відеоблогера;

Віктор Бабарик – екс-голова правління Белгазпромбанка;

Валерій Цепкало – екс-глави Парку високих технологій;

Сергій Черечень – голова Білоруської соціал-демократичної Грамада;

Миколи Козлова – лідер Об'єднаної громадянської партії.



Пікет у Мінську / Фото Белсат

Затримання активістів

Біля дому 7 червня невідомі затримали опозиціонера і співголову Білоруської християнської демократії Павла Северинця. Люди намагалися "відвоювати" Северинця у правоохоронців, та зрештою його відвезли у невідомому напрямку.

Це не єдине затримання 7 червня. Так, повідомляється про затримання членів ініціативних груп Ольги Ковалькової, активісток Ольги Ніколайчик та Вероніки Міщенко, Всеслава Пашкевича та інших.

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