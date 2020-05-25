В Беларуси протестуют против выдвижения Лукашенко на шестой президентский срок
В Минске 24 мая прошла масштабная акция протеста. Люди были против того, чтобы Лукашенко выдвигал свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.
Несмотря на эпидемию коронавируса, на протест в Минске собралось более 1 тысячи человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Участники выступали против того, чтобы Лукашенко выдвигал свою кандидатуру на шестой президентский срок. В руках активисты держали тапочки, как символ призыва лидера протеста Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах, "раздавить таракана".
На этот раз полиция не вмешивалась в массовые демонстрации. Этот митинг состоялся менее, чем за три месяца до президентских выборов. Большинство людей шли в масках, чтобы продемонстрировать, что коронавирус – не "психоз", как утверждает Лукашенко.
Вечное президентство Лукашенко: главное
- 14 мая Центральная избирательная комиссия Беларуси получила заявление от президента Александра Лукашенко на регистрацию инициативной группы по выдвижению его кандидатом на очередных президентских выборах.
- До этого Лукашенко побеждал на президентских выборах в 1994-м, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015 году.
- Ранее президент Беларуси заявил, что в ближайшие 5 лет в стране могут принять новую конституцию.
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Что известно о президентских выборах в Беларуси?Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа, дав старт кампании по выборам главы государства. Потенциальные кандидаты в президенты должны были до 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления.
Сбор подписей будет проводиться с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.
Протесты в Беларуси: смотрите фото "Радио Свободы"
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