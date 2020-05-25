В Беларуси протестуют против выдвижения Лукашенко на шестой президентский срок

В Минске 24 мая прошла масштабная акция протеста. Люди были против того, чтобы Лукашенко выдвигал свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Несмотря на эпидемию коронавируса, на протест в Минске собралось более 1 тысячи человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Участники выступали против того, чтобы Лукашенко выдвигал свою кандидатуру на шестой президентский срок. В руках активисты держали тапочки, как символ призыва лидера протеста Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах, "раздавить таракана".

На этот раз полиция не вмешивалась в массовые демонстрации. Этот митинг состоялся менее, чем за три месяца до президентских выборов. Большинство людей шли в масках, чтобы продемонстрировать, что коронавирус – не "психоз", как утверждает Лукашенко.

Вечное президентство Лукашенко: главное

14 мая Центральная избирательная комиссия Беларуси получила заявление от президента Александра Лукашенко на регистрацию инициативной группы по выдвижению его кандидатом на очередных президентских выборах.

До этого Лукашенко побеждал на президентских выборах в 1994-м, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015 году.

Ранее президент Беларуси заявил, что в ближайшие 5 лет в стране могут принять новую конституцию.

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Что известно о президентских выборах в Беларуси?Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа, дав старт кампании по выборам главы государства. Потенциальные кандидаты в президенты должны были до 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления.



Сбор подписей будет проводиться с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.

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