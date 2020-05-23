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Не надо перед россиянами становиться на колени, нам нужна своя ракета, – Лукашенко

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Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / Getty images

Президент Беларуси резко отреагировал на то, что Российская Федерация отказалась предоставлять свои полигоны для испытания белорусских ракет. И отметил необходимость собственных ракет.

Під час промови на презентації військових розробок Лукашенко заявив: "Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найбільший союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, то і полігон не надає". Про це повідомив сайт президента.

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Через відмову Білорусь розглядає для випробувань полігони у Китаї, Казахстані, Узбекистані та Саудівській Аравії. 

За словами президента Білорусі, країна має завжди бути готовою до війни, навіть у мирний час. Також наголосив на необхідності власної ракети: "Нам потрібна своя ракета. Ми не можемо створювати зброю, за якою ми будемо залежати від інших країн. Ніхто нам цю зброю просто так не дасть".

Стосунки Білорусі з Росією: що відомо

  • Стосунки між державами загострились, зокрема через ціни на російський газ для Білорусі. Так, Олександр Лукашенко поскаржився, що його країна платить задорого.
  • Президет Білорусі вважає, що в поточних умовах ціна на російський газ для Білорусі повинна бути практично в три рази нижчою контрактної та скласти 40 – 45 доларів замість 127 доларів за тисячу кубометрів.
  • Міністерство енергетики Білорусі запропонувало "Газпрому" знизити вартість газу для республіки в 2020 році.
Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости России Новости Беларуси Оружие Александр Лукашенко
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