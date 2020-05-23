Не надо перед россиянами становиться на колени, нам нужна своя ракета, – Лукашенко

Президент Беларуси резко отреагировал на то, что Российская Федерация отказалась предоставлять свои полигоны для испытания белорусских ракет. И отметил необходимость собственных ракет.

Під час промови на презентації військових розробок Лукашенко заявив: "Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найбільший союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, то і полігон не надає". Про це повідомив сайт президента.

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Через відмову Білорусь розглядає для випробувань полігони у Китаї, Казахстані, Узбекистані та Саудівській Аравії.

За словами президента Білорусі, країна має завжди бути готовою до війни, навіть у мирний час. Також наголосив на необхідності власної ракети: "Нам потрібна своя ракета. Ми не можемо створювати зброю, за якою ми будемо залежати від інших країн. Ніхто нам цю зброю просто так не дасть".

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