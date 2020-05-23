Не треба перед росіянами ставати на коліна, нам треба своя ракета, – Лукашенко

Президент Білорусі різко відреагував на те, що Російська Федерація відмовилась надавати свої полігони для випробування білоруських ракет. Та наголосив на необхідності власних ракет.

Під час промови на презентації військових розробок Лукашенко заявив: "Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найбільший союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, то і полігон не надає". Про це повідомив сайт президента.

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Через відмову Білорусь розглядає для випробувань полігони у Китаї, Казахстані, Узбекистані та Саудівській Аравії.

За словами президента Білорусі, країна має завжди бути готовою до війни, навіть у мирний час. Також наголосив на необхідності власної ракети: "Нам потрібна своя ракета. Ми не можемо створювати зброю, за якою ми будемо залежати від інших країн. Ніхто нам цю зброю просто так не дасть".

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