У Білорусі протестують проти висунення Лукашенка на шостий президентський термін

У Мінську 24 травня пройшла масштабна акція протесту. Люди були проти того, щоб Лукашенко висував свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах.

Попри епідемію коронавірусу, на протест у Мінську зібралося понад 1000 осіб. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Учасники виступали проти того, щоб Лукашенко висував свою кандидатуру на шостий президентський термін. У руках активісти тримали капці, як символ заклику лідера протесту Сергія Тихановського, якого не допустили до участі у виборах, "розчавити таргана".

Цього разу поліція не втручалася у масові демонстрації. Цей мітинг відбувся менш ніж за три місяці до президентських виборів. Більшість людей йшли у масках, щоб продемонструвати, що коронавірус – не "психоз", як стверджує Лукашенко.

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14 травня Центральна виборча комісія Білорусі отримала заяву від президента Олександра Лукашенка на реєстрацію ініціативної групи з висунення його кандидатом на чергових президентських виборах.

До цього Лукашенко перемагав на президентських виборах в 1994-му, 2001-му, 2006-му, 2010-му і 2015 році.

Раніше президент Білорусі заявив, що в найближчі 5 років в країні можуть прийняти нову конституцію.

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Що відомо про президентські вибори у Білорусі?Парламент Білорусі призначив президентські вибори на 9 серпня, давши старт кампанії з виборів глави держави. Потенційні кандидати в президенти повинні були до 15 травня подати в Центрвиборчком документи на реєстрацію своїх ініціативних груп зі збору підписів виборців. Їх реєстрація повинна пройти в п’ятиденний термін з дня подачі заяви.



Збір підписів буде проводитися з 21 травня по 19 червня. Реєстрація кандидатів у президенти відбудеться з 5 по 14 липня, потім почнеться передвиборча кампанія. З 4 по 8 серпня буде проходити дострокове голосування.

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