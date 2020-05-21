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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Доведеться ще поборсатись, – Лукашенко про кінець пандемії COVID-19 в Білорусі

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Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / БелТА

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 травня спрогнозував, що складна епідемситуація з коронавірусом у Білорусі збережеться ще місяць. Він закликав нікого не розслаблятися.

Лукашенко також похвалив лікарів та Мінохорониздоров'я Білорусі. Про це повідомляє держагентство "БелТА".

До теми В Білорусі не зареєстрували кандидатів на вибори, бо вони начебто прийшли з коронавірусом

Глава Білорусі зазначив, що нинішні показники свідчать про те, що ситуація поступово покращується.

Треба до кінця пройти цей шлях і довести всім, особливо у нас в країні. Треба триматися з усіх сил і рятувати людей, бо залишиться один показник – смертність,
– сказав він.

Яка ситуація з коронавірусом у Білорусі

  • Станом на 21 травня в країні зафіксували 33 371 випадок COVID-19. Протягом доби захворіли ще 945 людей. Водночас від коронавірусу в Білорусі вже померли 185 осіб.
  • Кількість хворих у Білорусі значно зросла протягом останніх днів. Водочас жорсткого карантину в країні досі немає, люди живуть звичним життям.
  • ЗМІ повідомляють, що насправді білоруси хочуть карантину та вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним. Десятки тисяч громадян підписали петицію, в якій закликають владу ввести карантин.
  • Раніше ВООЗ наполягала на терміновому посиленні соціального дистанціювання в Білорусі. Адже темпи приросту нових випадків коронавірусу в країні є одними з найвищих.

До теми Парад подолав COVID: Лукашенко каже, що кількість пневмоній зменшилася удвічі

Як на коронавірус реагує Лукашенко? Білоруський президент неодноразово з іронією відгукувався про пандемію COVID-19. Раніше він казав, що подолати інфекцію можна горілкою та трактором. А також називав дурістю носіння дітьми масок у школах.

За його словами, після проведення параду в Мінську 9 травня кількість хворих пневмонією зменшилася удвічі.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус COVID-19 Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини України Новини політики
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