Парад подолав COVID: Лукашенко каже, що кількість пневмоній зменшилася удвічі

Після параду в Мінську на 9 травня в країні стрімко зменшилася кількість пневмоній (аж удвічі) і не тільки, а в лікарнях з'явилися додаткові ліжка для хворих. Такі підрахунки зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

На білоруському телеканалі ОНТ 12 травня транслювали виступ президента Білорусі Олександра Лукашенка після однієї з робочих нарад. Тема наради COVID-19 не стосувалася, але Лукашенко все ж висловився з цього приводу.

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Пройшлися парадом по пневмоніях

"Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що коли люди перебувають на повітрі – це не гірше, ніж коли вони були б десь закритими", – переконаний Лукашенко.

Водночас він визнав, що знає про випадки хвороби на COVID-19 у білоруській армії, і взагалі, тому перед парадом "все-таки в душі, в серці якась настороженість була". Однак, як вважає лідер Білорусі, все минулося більш ніж добре.

Ну і що ми отримали? У Мінську вчора удвічі знизилася кількість пневмоній. Я перехрестився: дай Боже, щоб ми й далі так по пневмонії пройшлися,

– заявив Лукашенко.

Зрадів він і через те, що білоруси після параду "отримали додаткове ліжко-місце на всякий випадок для хворих". На жаль, президент не уточнив, звідки в нього ці дані та яким способом підрахунків він керувався, озвучуючи такі наслідки параду.

Про всяк випадок нагадаємо, що інкубаційний період COVID-19 може тривати від 2 до 14 днів, але зазвичай це щонайменше 5 діб. Тож Лукашенко, ймовірно, дещо поспішив з висновками щодо впливу параду на зростання чи зменшення хворих.

Білорусь – приклад для усього світу

Лукашенко окремо зазначив, що білоруські методи боротьби з вірусом вже взяли собі за приклад і Росія (яка "відкрила будівельний комплекс і промислові підприємства"), і навіть країни Заходу (які "потихеньку відкрилися, почала працювати економіка та мільйони людей").

Відмова від самоізоляції й те, що люди працюють, а не байдикують, набагато краще рятує від хвороби, ніж жорсткі обмеження. Ось такою є позиція президента Білорусі.

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Коронавірус у Білорусі: коротко