Ми не могли інакше, – у Мінську відбувся парад до 9 травня попри коронавірус: фото, відео

У Білорусі пройшов парад до Дня перемоги попри епідемію коронавірусу у країні. У заході взяли участь близько 3 тисяч військових та понад 150 одиниць техніки.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також був присутнім на заході та уже встиг відповісти усім критикам дійства, повідомляє "Белта".

Раніше На репетиції параду в Мінську затримали хворого на COVID-19: що відомо

За словами політика, у цьому "шаленому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства".

Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас, спадкоємців Перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору,

– вважає Лукашенко.

На фото видно, що під час параду ніхто рекомендацій ВООЗ для протидії поширенню коронавірусу не дотримувався: учасники не тримали дистанцію один між одним та не використовували захисні маски.

Окрім того, ввечері у Мінську ще запланований концерт "На славу спільної перемоги".

Парад у Мінську до 9 травня / Фото "Белта"

Раніше Олександр Лукашенко пояснював, що скасовувати парад не можна, бо ветерани ще можуть подумати, що білоруси злякались проводити парад.

Водночас у ВООЗ одразу розкритикували таку ідею та висловили стурбованість через ймовірне зростання хворих на COVID-19.

Як відбувся парад у Мінську: дивіться відео

Коронавірус в Білорусі: коротко про головне