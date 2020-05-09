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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Ми не могли інакше, – у Мінську відбувся парад до 9 травня попри коронавірус: фото, відео

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Мінськ парад 9 травня 2020: фото, відео
Лукашенко взяв участь у параді / belta.by

У Білорусі пройшов парад до Дня перемоги попри епідемію коронавірусу у країні. У заході взяли участь близько 3 тисяч військових та понад 150 одиниць техніки.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також був присутнім на заході та уже встиг відповісти усім критикам дійства, повідомляє "Белта".

Раніше На репетиції параду в Мінську затримали хворого на COVID-19: що відомо

За словами політика, у цьому "шаленому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства".

Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас, спадкоємців Перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору,
– вважає Лукашенко.

На фото видно, що під час параду ніхто рекомендацій ВООЗ для протидії поширенню коронавірусу не дотримувався: учасники не тримали дистанцію один між одним та не використовували захисні маски.

Окрім того, ввечері у Мінську ще запланований концерт "На славу спільної перемоги".

Парад у Мінську до 9 травня / Фото "Белта"

Раніше Олександр Лукашенко пояснював, що скасовувати парад не можна, бо ветерани ще можуть подумати, що білоруси злякались проводити парад.

Водночас у ВООЗ одразу розкритикували таку ідею та висловили стурбованість через ймовірне зростання хворих на COVID-19.

Як відбувся парад у Мінську: дивіться відео

Коронавірус в Білорусі: коротко про головне

  • В Білорусі станом на 9 травня офіційно підтвердили 21 101 випадок зараження COVID-19, померло 121 людина.
  • Жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
  • Олександр Лукашенко та весь уряд країни відверто ігнорує коронавірус та ситуацію в світі. Президент називає пандемію "коронапсихозом" та каже, що люди помирають від інших недуг.
  • Насправді білоруси хочуть карантину й вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: 9 травня Новини політики Мінськ Новини Білорусі Коронавірус COVID-19 Здоров'я
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