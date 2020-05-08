На репетиції параду в Мінську затримали хворого на COVID-19: що відомо
У столиці Білорусі провели репетицію параду до 9 травня. На ній затримали чоловіка, ймовірно, з позитивним тестом на коронавірус. Напередодні він начебто втік з лікарні. Однак у МВС таку інформацію спростовують.
На репетицію параду у Мінську прийшов хворий на COVID-19, повідомляє "Радіо Свобода".
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Біля стели "Мінськ – місто-герой" 8 травня лікарі в захисних костюмах госпіталізували чоловіка,
– йдеться у повідомленні.
Співробітники ОМОНу, які охороняють місце параду, повідомили, що чоловік має позитивний тест на коронавірус. Напередодні він втік з лікарні. Після огляду медиками в захисних спецкостюмах чоловіка забрала швидка допомога.
З репетиції параду у Мінську госпіталізували чоловіка з коронавірусом / Фото "Радіо Свободи"
Однак прессекретарка МВС Вольга Чамаданава спростувала цю інформацію. За її словами, вона не знає про випадки втечі з лікарень хворих на коронавірус.
Важливо! Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не скасовувати військовий парад до 9 травня. Окрім цього, він запросив глав інших держав приїхати до Мінська.
Коронавірус у Білорусі: основне
- Станом на 8 травня там зафіксували 14 тисяч 27 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 89 людей, одужали – 2 тисячі 386.
- Відповідно до даних БЕЛСАТ, офіційні цифри міністерства охорони здоров’я відрізняються від реальних мінімум в чотири рази.
- Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу.
- Президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом". Радить їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. Він також проти використання масок учнями у школах.
- У розпал коронавірусу в Білорусі провели суботник. Лукашенко серед інших теж садив дерева у селі неподалік Чорнобиля.
- Вже понад 60 тисяч громадян підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.