На репетиції параду в Мінську затримали хворого на COVID-19: що відомо

У столиці Білорусі провели репетицію параду до 9 травня. На ній затримали чоловіка, ймовірно, з позитивним тестом на коронавірус. Напередодні він начебто втік з лікарні. Однак у МВС таку інформацію спростовують.

На репетицію параду у Мінську прийшов хворий на COVID-19, повідомляє "Радіо Свобода".

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Біля стели "Мінськ – місто-герой" 8 травня лікарі в захисних костюмах госпіталізували чоловіка,

– йдеться у повідомленні.

Співробітники ОМОНу, які охороняють місце параду, повідомили, що чоловік має позитивний тест на коронавірус. Напередодні він втік з лікарні. Після огляду медиками в захисних спецкостюмах чоловіка забрала швидка допомога.



З репетиції параду у Мінську госпіталізували чоловіка з коронавірусом / Фото "Радіо Свободи"

Однак прессекретарка МВС Вольга Чамаданава спростувала цю інформацію. За її словами, вона не знає про випадки втечі з лікарень хворих на коронавірус.

Важливо! Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не скасовувати військовий парад до 9 травня. Окрім цього, він запросив глав інших держав приїхати до Мінська.

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