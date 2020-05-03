Коронавірус не завадить: Лукашенко оголосив про парад 9 травня в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не скасувувати військовий парад до 9 травня. Він наполягає, що парад – це занадто "емоційна та глибоко ідеологічна річ".

За його словами, ветерани ще можуть подумати, що білоруси злякались проводити парад. Заяву Лукашенка оприлюднило інформаційне держагентство "БелТА".

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Ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Що скажуть люди, ветерани? Мене дуже хвилює, що вони не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах,

– наголосив білоруський президент.

При цьому він попередив організаторів, що "нікого тягнути на цей захід не потрібно".

Лукашенко також повідомив, що серед бажаючих відвідати парад є й ветерани. За його словами, учасників війни залишилося зовсім небагато. Президент Білорусі пообіцяв подумати, як зробити захід для них безпечним.

Загалом він впевнений, що парад – це не найнебезпечніший з точки зору епідеміологів і вірусологів захід.

За даними Лукашенка, окремі російські депутати і сенатори виявили бажання відвідати 9 травня парад Перемоги в Мінську.

Він також вважає, що цього дня в Мінську мали би бути присутніми представники всіх держав.

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