Коронавірус не завадить: Лукашенко оголосив про парад 9 травня в Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не скасувувати військовий парад до 9 травня. Він наполягає, що парад – це занадто "емоційна та глибоко ідеологічна річ".
За його словами, ветерани ще можуть подумати, що білоруси злякались проводити парад. Заяву Лукашенка оприлюднило інформаційне держагентство "БелТА".
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Ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Що скажуть люди, ветерани? Мене дуже хвилює, що вони не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах,
– наголосив білоруський президент.
При цьому він попередив організаторів, що "нікого тягнути на цей захід не потрібно".
Лукашенко також повідомив, що серед бажаючих відвідати парад є й ветерани. За його словами, учасників війни залишилося зовсім небагато. Президент Білорусі пообіцяв подумати, як зробити захід для них безпечним.
Загалом він впевнений, що парад – це не найнебезпечніший з точки зору епідеміологів і вірусологів захід.
За даними Лукашенка, окремі російські депутати і сенатори виявили бажання відвідати 9 травня парад Перемоги в Мінську.
Він також вважає, що цього дня в Мінську мали би бути присутніми представники всіх держав.
Зверніть увагу! Президент РФ Володимир Путін анонсував, що у небі над Росією 9 травня пролетить парадним строєм авіаційна техніка. Ввечері відбудеться святковий салют.
Що відомо про поширення коронавірусу в Білорусі
- Протягом останніх днів кількість хворих у Білорусі значно зросла. Станом на 3 травня в країні виявили майже 17 тисяч випадків коронавірусу. 99 людей померли. При цьому жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
- 22 квітня уряд тимчасово заборонив вивезення з Білорусі апаратури для кисневої терапії, штучного дихання або іншої терапевтичної дихальної апаратури.
- ЗМІ повідомляють, що насправді білоруси хочуть карантину й вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним. Є вже понад 60 тисяч громадян, які підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз заявляв, що вірусу COVID-19 не існує, а тому білорусам не потрібно хвилюватися. Ситуацію з пандемією називав "коронапсихозом".
- Натомість радить їсти сметанне масло та частіше бувати на свіжому повітрі. Також Лукашенко запевнив, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити в сауну.
- Лукашенко також вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.