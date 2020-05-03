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      Коронавирус не помешает: Лукашенко объявил о параде 9 мая в Беларуси

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      Парад 9 мая в Минске 2020 - Лукашенко не отменит парад
      Олександр Лукашенко не збирається скасовувати парад 9 травня / ТАСС

      Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая. Он настаивает, что парад – это слишком "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".

      За його словами, ветерани ще можуть подумати, що білоруси злякались проводити парад. Заяву Лукашенка оприлюднило інформаційне держагентство "БелТА".

      Актуально Спалах коронавірусу в Білорусі: в країні майже 16 тисяч випадків зараження

      Ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Що скажуть люди, ветерани? Мене дуже хвилює, що вони не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах,
      – наголосив білоруський президент.

      При цьому він попередив організаторів, що "нікого тягнути на цей захід не потрібно".

      Лукашенко також повідомив, що серед бажаючих відвідати парад є й ветерани. За його словами, учасників війни залишилося зовсім небагато. Президент Білорусі пообіцяв подумати, як зробити захід для них безпечним.

      Загалом він впевнений, що парад – це не найнебезпечніший з точки зору епідеміологів і вірусологів захід.

      За даними Лукашенка, окремі російські депутати і сенатори виявили бажання відвідати 9 травня парад Перемоги в Мінську.

      Він також вважає, що цього дня в Мінську мали би бути присутніми представники всіх держав.

      Зверніть увагу! Президент РФ Володимир Путін анонсував, що у небі над Росією 9 травня пролетить парадним строєм авіаційна техніка. Ввечері відбудеться святковий салют.

      Що відомо про поширення коронавірусу в Білорусі

      • Протягом останніх днів кількість хворих у Білорусі значно зросла. Станом на 3 травня в країні виявили майже 17 тисяч випадків коронавірусу. 99 людей померли. При цьому жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
      • 22 квітня уряд тимчасово заборонив вивезення з Білорусі апаратури для кисневої терапії, штучного дихання або іншої терапевтичної дихальної апаратури.
      • ЗМІ повідомляють, що насправді білоруси хочуть карантину й вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним. Є вже понад 60 тисяч громадян, які підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.
      • Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз заявляв, що вірусу COVID-19 не існує, а тому білорусам не потрібно хвилюватися. Ситуацію з пандемією називав "коронапсихозом".
      • Натомість радить їсти сметанне масло та частіше бувати на свіжому повітрі. Також Лукашенко запевнив, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити в сауну.
      • Лукашенко також вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Александр Лукашенко 9 мая Новости Беларуси Новости политики
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