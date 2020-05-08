На репетиции парада в Минске задержали больного COVID-19: что известно
В столице Беларуси провели репетицию парада к 9 мая. На ней задержали мужчину, вероятно, с положительным тестом на коронавирус. Накануне он якобы сбежал из больницы. Однако в МВД такую информацию опровергают.
На репетицию парада в Минске пришел больной на COVID-19, сообщает "Радио Свобода".
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Возле стелы "Минск – город-герой" 8 мая врачи в защитных костюмах госпитализировали мужчину,
– говорится в сообщении.
Сотрудники ОМОНа, охраняющие место парада, сообщили, что у мужчины положительный тест на коронавирус. Накануне он сбежал из больницы.
С репетиции парада в Минске госпитализировали мужчину с коронавирусом / Фото "Радио Свободы"
Однако пресс-секретарь МВД Вольга Чамаданава опровергла эту информацию. По ее словам, она не знает о случаях побега из больниц больных коронавирусом.
Важно! Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая. Кроме этого, он пригласил глав других государств приехать в Минск.
Коронавирус в Беларуси: главное
- По состоянию на 8 мая там зафиксировали 20 тысяч 168 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 116 человек, выздоровели – 5 тысяч 67.
- Согласно данным БЕЛСАТА, официальные цифры министерства здравоохранения отличаются от реальных минимум в четыре раза.
- Правительство Беларуси продолжает пренебрегать эпидемией коронавируса.
- Президент Александр Лукашенко называет недуг "коронапсихозом". Советует кушать масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. Он также против использования масок учениками в школах.
- В разгар коронавируса в Беларуси провели субботник. Лукашенко тоже сажал деревья в селе неподалеку от Чернобыля.
- ВОЗ требует усилить в Беларуси карантин.
- Уже более 60 тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.