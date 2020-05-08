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На репетиции парада в Минске задержали больного COVID-19: что известно

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На репетиции парада в Минске задержали больного COVID-19
На репетиции парада в Минске, вероятно, задержали больного COVID-19 / svaboda.org

В столице Беларуси провели репетицию парада к 9 мая. На ней задержали мужчину, вероятно, с положительным тестом на коронавирус. Накануне он якобы сбежал из больницы. Однако в МВД такую информацию опровергают.

На репетицию парада в Минске пришел больной на COVID-19, сообщает "Радио Свобода".

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Возле стелы "Минск – город-герой" 8 мая врачи в защитных костюмах госпитализировали мужчину,
– говорится в сообщении.

Сотрудники ОМОНа, охраняющие место парада, сообщили, что у мужчины положительный тест на коронавирус. Накануне он сбежал из больницы.

З репетиції параду у Мінську госпіталізували чоловіка з коронавірусом
С репетиции парада в Минске госпитализировали мужчину с коронавирусом / Фото "Радио Свободы"

Однако пресс-секретарь МВД Вольга Чамаданава опровергла эту информацию. По ее словам, она не знает о случаях побега из больниц больных коронавирусом.

Важно! Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая. Кроме этого, он пригласил глав других государств приехать в Минск.

Коронавирус в Беларуси: главное

  • По состоянию на 8 мая там зафиксировали 20 тысяч 168 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 116 человек, выздоровели – 5 тысяч 67.
  • Согласно данным БЕЛСАТА, официальные цифры министерства здравоохранения отличаются от реальных минимум в четыре раза.
  • Правительство Беларуси продолжает пренебрегать эпидемией коронавируса.
  • Президент Александр Лукашенко называет недуг "коронапсихозом". Советует кушать масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. Он также против использования масок учениками в школах.
  • В разгар коронавируса в Беларуси провели субботник. Лукашенко тоже сажал деревья в селе неподалеку от Чернобыля.
  • ВОЗ требует усилить в Беларуси карантин.
  • Уже более 60 тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье История 9 мая Новости Беларуси
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