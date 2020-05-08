На репетиции парада в Минске задержали больного COVID-19: что известно

В столице Беларуси провели репетицию парада к 9 мая. На ней задержали мужчину, вероятно, с положительным тестом на коронавирус. Накануне он якобы сбежал из больницы. Однако в МВД такую информацию опровергают.

На репетицию парада в Минске пришел больной на COVID-19, сообщает "Радио Свобода".

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Возле стелы "Минск – город-герой" 8 мая врачи в защитных костюмах госпитализировали мужчину,

– говорится в сообщении.

Сотрудники ОМОНа, охраняющие место парада, сообщили, что у мужчины положительный тест на коронавирус. Накануне он сбежал из больницы.



С репетиции парада в Минске госпитализировали мужчину с коронавирусом / Фото "Радио Свободы"

Однако пресс-секретарь МВД Вольга Чамаданава опровергла эту информацию. По ее словам, она не знает о случаях побега из больниц больных коронавирусом.

Важно! Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая. Кроме этого, он пригласил глав других государств приехать в Минск.

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