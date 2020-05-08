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В Минске 9 мая пройдет без "Бессмертного полка": почему запретили

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В Минске 9 мая не будет акций Бессмертного полка: причина
В Минске 9 мая пройдет без "Бессмертного полка" / news.tut.by

Минский горисполком отказал трем общественным организациям в проведении 9 мая акции "Бессмертный полк". Причина – сложная ситуация с распространением COVID-19. За проведение несанкционированных мероприятий предусмотрена ответственность.

Отказали общественным организациям в проведении акций в Минском городском исполнительном комитете, пишет Tut.by.

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С целью профилактики и минимизации распространения COVID-19, комитет рекомендует воздержаться от массовых мероприятий,
– говорится в сообщении.

Накануне позволить провести 9 мая акции "Бессмертный полк" к власти обратились три общественных организации:

  • "За Союз и коммунистическую партию Союза";
  • Минский городской комитет патриотического ОО "Отечество";
  • Минская городская организация "За демократию, социальный прогресс и справедливость".

В исполнительном комитете также напомнили общественным организациям, что за проведение несанкционированных акций их могут привлечь к ответственности.

И добавили, что в 2020 году мероприятия пройдут онлайн под лозунгом "Бессмертный полк дома". Это даст возможность соблюдать требования социального дистанцирования и самоизоляции.

Что такое "Бессмертный полк"? Российская пропагандистская общественная организация. Зарегистрирована в 2011 году в Томске (Россия) тремя журналистами. Организация проводит одноименные акции-шествия с портретами и выступлениями-чествованием участников войны.

Изначальной целью общественной организации был сбор историй военнослужащих через собственный сайт. В России и в пророссийских кругах, за пределами России, акция в основном позиционируется как патриотическая, в других странах – как провокационная и спекулятивная. В Беларуси акцию проводят с 2012 года.

Обратите внимание! По состоянию на 8 мая в Беларуси официально зафиксировали 20 тысяч 168 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 1 116 человек, выздоровели – 5 тысяч 67.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье История 9 мая Новости Беларуси Новости политики Лечение
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