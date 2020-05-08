Зеленский: Никогда снова – два самых важных слова для истории человечества и его будущего
Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, находясь с рабочим визитом в Луганской области. В День памяти и примирения он почтил всех, кто боролся за украинскую землю во время Второй мировой войны.
Президент обратился к украинцам из села Пивневка, что в Меловском районе на Луганщине, видеообращение Зеленского опубликовали в телеграме Офиса Президента.
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Там в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли.
"До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки из каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, гибли за Родину и победили ради нас с вами", – заявил президент. Зеленский почтил всех, кто защищал во времена Второй мировой украинскую землю от нацизма.
Он отметил, что в ночь с 8 на 9 мая Украина встретит первую минуту мира.
"За одну минуту можно спасти мир, а можно его уничтожить", – сказал президент. Например, отдать приказ, который унесет жизни миллионов людей.
Сегодня Украина с остальным цивилизованным миром говорит: никогда снова. Это два важнейших слова для истории человечества и его будущего,
– заявил президент.
По его словам, они не могут стать лишь формальностью. Ведь каждый рад жить в мире, где нет ксенофобии и расизма, а есть равенство и уважение. Украинцы должны помнить, какую цену за мир заплатили их предки.
"За 6 лет войны погибли 8 миллиардов украинцев", – напомнил президент. Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец. Зеленский призвал всех почтить в День памяти и примирения погибших защитников.
Президент также вспомнил украинцев, которые теперь защищают украинские границы на Донбассе.
Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео