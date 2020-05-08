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Зеленский: Никогда снова – два самых важных слова для истории человечества и его будущего

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Обращение Зеленского к народу Украины 8 мая 2020 – онлайн
Владимир Зеленский записал новое видеообращение / Пресс-служба Офиса Президента

Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, находясь с рабочим визитом в Луганской области. В День памяти и примирения он почтил всех, кто боролся за украинскую землю во время Второй мировой войны.

Президент обратился к украинцам из села Пивневка, что в Меловском районе на Луганщине, видеообращение Зеленского опубликовали в телеграме Офиса Президента.

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Там в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли.

"До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки из каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, гибли за Родину и победили ради нас с вами", – заявил президент. Зеленский почтил всех, кто защищал во времена Второй мировой украинскую землю от нацизма.

Он отметил, что в ночь с 8 на 9 мая Украина встретит первую минуту мира.

"За одну минуту можно спасти мир, а можно его уничтожить", – сказал президент. Например, отдать приказ, который унесет жизни миллионов людей.

Сегодня Украина с остальным цивилизованным миром говорит: никогда снова. Это два важнейших слова для истории человечества и его будущего,
– заявил президент.

По его словам, они не могут стать лишь формальностью. Ведь каждый рад жить в мире, где нет ксенофобии и расизма, а есть равенство и уважение. Украинцы должны помнить, какую цену за мир заплатили их предки.

"За 6 лет войны погибли 8 миллиардов украинцев", – напомнил президент. Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец. Зеленский призвал всех почтить в День памяти и примирения погибших защитников.

Президент также вспомнил украинцев, которые теперь защищают украинские границы на Донбассе.

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

 

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики День памяти и примирения 9 мая История Обращение Зеленского
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