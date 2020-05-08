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Зеленський: Ніколи знову – два найважливіші слова для історії людства та його майбутнього

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Звернення Зеленського до народу України 8 травня 2020 – онлайн
Володимир Зеленський записав нове відеозвернення / Пресслужба Офісу Президента

Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, перебуваючи з робочим візитом у Луганській області. У День пам’яті та примирення він вшанував усіх, хто боровся за українську землю під час Другої світової війни.

Президент звернувся до українців зі села Півнівка, що у Міловському районі на Луганщині, відеозвернення Зеленського опублікували у телеграмі Офісу Президента.

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Там у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі.

"До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі та бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину та перемогли заради нас з вами, – заявив президент. Зеленський вшанував усіх, хто захищав у часи Другої світової українську землю від нацизму. 

Він зазначив, що у ніч з 8 на 9 травня Україна зустріне першу хвилину миру.

"За одну хвилину можна врятувати світ, а можна його знищити", – зазначив президент. Наприклад, віддати наказ, який забере життя мільйонів людей.

Сьогодні Україна з рештою цивілізованого світу промовляє: ніколи знову. Це два найважливіших слова для історії людства та його майбутнього,
– зазначив президент.

За його словами, вони не можуть стати лише формальністю. Адже кожен радий жити у світі, де нема ксенофобії та расизму, а є рівність та повага. Українці повинні пам’ятати, яку ціну за мир заплатили їхні предки.

"За 6 років війни загинули 8 мільярдів українців", – сказав президент. У Другій світовій загинув кожен п’ятий українець. Зеленський закликав усім вшанувати у День пам’яті на примирення загиблих захисників.

Президент також згадав українців, які тепер боронять українські кордони на Донбасі.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

 

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: День пам'яті і примирення Новини України 9 травня Історія Новини політики Володимир Зеленський Звернення Зеленського
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