Радбез ООН збирається на позачергове засідання у розширеному форматі: причина і подробиці

Рада безпеки ООН проведе засідання 8 травня у доволі незвичному форматі. Засідання відбудеться через відеозв’язок та буде приурочене 75-ій річниці закінчення Другої світової війни.

Мета засідання – згадати трагічні сторінки історичного минулого та переконатися, що подібна трагедія не повториться в майбутньому. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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Відверта розмова про те, як протидіяти міжнародним злочинам і захистити мир зараз неабияк на часі. Особливо на фоні тривалих зусиль зруйнувати післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права. Як 75 років тому, так і сьогодні, Україна як ніхто інший відчуває на собі наслідки агресивної загарбницької політики,

– зауважив він.

Формат засідання дозволить долучитися до дискусії не лише членам Радбезу. Планується участь близько 70 мовців, у тому числі 50 міністрів закордонних справ.

"Безпрецедентний рівень як для карантинного періоду", – уточнив Ніколенко.

Через COVID-19 зала засідань Ради Безпеки "перенесеться" в Таллінн на віртуальну платформу Hybridity.

Незвичне засідання Радбезу ООН має початися о 17:00 за Києвом.