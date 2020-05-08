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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      Радбез ООН збирається на позачергове засідання у розширеному форматі: причина і подробиці

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      Радбез ООН збирається на позачергове засідання 8 травня 2020 року
      Радбез ООН збирається на засідання / Фото з соцмереж Олега Ніколенка

      Рада безпеки ООН проведе засідання 8 травня у доволі незвичному форматі. Засідання відбудеться через відеозв’язок та буде приурочене 75-ій річниці закінчення Другої світової війни.

      Мета засідання – згадати трагічні сторінки історичного минулого та переконатися, що подібна трагедія не повториться в майбутньому. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

      Раніше Представництво України при ООН засудило банер зі Сталіним в Севастополі до 9 травня

      Відверта розмова про те, як протидіяти міжнародним злочинам і захистити мир зараз неабияк на часі. Особливо на фоні тривалих зусиль зруйнувати післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права. Як 75 років тому, так і сьогодні, Україна як ніхто інший відчуває на собі наслідки агресивної загарбницької політики,
      – зауважив він.

      Формат засідання дозволить долучитися до дискусії не лише членам Радбезу. Планується участь близько 70 мовців, у тому числі 50 міністрів закордонних справ.

      "Безпрецедентний рівень як для карантинного періоду", – уточнив Ніколенко.

      Через COVID-19 зала засідань Ради Безпеки "перенесеться" в Таллінн на віртуальну платформу Hybridity.

      Незвичне засідання Радбезу ООН має початися о 17:00 за Києвом.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: 9 травня Історія ООН Новини політики
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