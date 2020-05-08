В анексованому Севастополі до 9 травня встановили банер зі Сталіним: фото

В анексованому Росією Севастополі окупанти до 9 травня вивісили банер із портретом радянського диктатора Йосипа Сталіна, а також встановили інсталяції із датами "Великої Вітчизняної війни".

Портрет Сталіна встановили за ініціативою комуністів, повідомляє "Крим.Реалії". Банер "прикрасили" словами – "Це наша перемога".

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Інсталяції розмістили на центральних площах міста. Напис "9 травня" встановили біля Матроського клуба на площі Ушакова, а цифри "75" та "1941 – 1945" з іншої сторони площі.



Інсталяції у Криму / Фото "Крим.Реалії"



Інша частина інсталяції у Севастополі / Фото "Крим.Реалії"

На площі Лазарева окупанти розмістили "прикраси" у вигляді дат, пов’язаних із війною, а в отвори усіх інсталяції поклали гілки бузку, що має символізувати "бузок перемоги".

Окрім того, так звана влада міста зобов'язала автоперевізників і керівників держпідприємств розмістити на транспорті святкові наклейки.

Зверніть увагу! У Севастополі до 9 травня проведуть ряд заходів, незважаючи на коронавірус. Окупанти запланували парад кораблів та авіації.



Загалом в анексованому Росією Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято "День перемоги", як свято перемоги Червоної армії і радянського народу над нацистською Німеччиною.

Що відомо про 8 – 9 травня в Україні?В Україні та ЄС 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



В Україні пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.



Найважливіші дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

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