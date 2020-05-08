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      В аннексированном Севастополе к 9 мая установили баннер со Сталиным: фото

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      Банер у Севастополі до 9 травня
      Банер у Севастополі до 9 травня / ru.krymr.com

      В аннексированном Россией Севастополе оккупанты к 9 мая вывесили баннер с портретом советского диктатора Иосифа Сталина, а также установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны".

      Портрет Сталіна встановили за ініціативою комуністів, повідомляє "Крим.Реалії". Банер "прикрасили" словами – "Це наша перемога".

      Варто знати День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8 – 9 травня та коли вихідний

      Інсталяції розмістили на центральних площах міста. Напис "9 травня" встановили біля Матроського клуба на площі Ушакова, а цифри "75" та "1941 – 1945" з іншої сторони площі.

      крим севастополь сталін 9 травня
      Інсталяції у Криму / Фото "Крим.Реалії"

      інсталяція севастополь 9 травня
      Інша частина інсталяції у Севастополі / Фото "Крим.Реалії"

      На площі Лазарева окупанти розмістили "прикраси" у вигляді дат, пов’язаних із війною, а в отвори усіх інсталяції поклали гілки бузку, що має символізувати "бузок перемоги".

      Окрім того, так звана влада міста зобов'язала автоперевізників і керівників держпідприємств розмістити на транспорті святкові наклейки.

      Зверніть увагу! У Севастополі до 9 травня проведуть ряд заходів, незважаючи на коронавірус. Окупанти запланували парад кораблів та авіації.

      Загалом в анексованому Росією Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято "День перемоги", як свято перемоги Червоної армії і радянського народу над нацистською Німеччиною.

      Що відомо про 8 – 9 травня в Україні?В Україні та ЄС 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

      В Україні пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

      друга світова війна дати
      Найважливіші дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

      Міфи про 9 травня: дивіться відео

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: День Победы Новости России 9 мая История СССР Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
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