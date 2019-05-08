День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной

Как проходит 9 мая в Украине сегодня? Этот день до сих пор является выходным? И что такое День памяти и примирения, который отмечают 8 мая? Журналисты сайта "24" выяснили ответы на все эти вопросы.

Почему в Европе и мире победу над нацизмом отмечают 8, а не 9 мая?

7 мая 1945 года во французском Реймсе начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии. Но Антигитлеровская коалиция его официально приняла уже 8 мая в 23:01 по берлинскому времени – в то время в Москве уже было 00:01 9 мая. Следовательно, большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника – "День победы в Европе"), а страны бывшего СССР – на день позже, 9-го.

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Весь мир празднует победу над нацистской Германией 8 мая

Кроме того, с 2005 года в ряде стран 8 мая отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Так, в соответствующей резолюции организации, которая была принята 22 ноября 2004 года, предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно отмечать один или оба эти дня (8 и 9 мая) как день памяти всех жертв Второй мировой войны. В документе также отмечалось, что это историческое событие подготовило условия для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствия войны, и призвали государства-члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами.

Заметим, что по случаю капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества. Относительно СССР, то 9 мая до 1965 года здесь отмечали весьма бурно – к примеру, в 1947 году Сталин вообще отменил этот праздник, а во времена правления Хрущева вышеуказанный день не был выходным, поскольку страна еще очень хорошо помнила ужасы Второй мировой. Также так называемая "георгиевская лента", символизмом относительно которой сегодня активно манипулирует российская пропаганда, во время войны с советской стороны и в период СССР практически не использовалась.

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8 и 9 мая в Украине сегодня

Как в советские времена, так и уже в период независимости Украина на протяжении длительного времени отмечала 9 мая как День победы во Второй мировой войне. В этот день обычно проходили различные торжественные мероприятия и парады. Этот день в Украине отмечается до сих пор, однако уже не так пышно, а в европейском духе памяти и примирения, поскольку до 10 миллионов украинцев положили свои жизни в течении самой ужасной трагедии XX века. Кроме того, в 2015 году в Украине появился День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.



Отмечание победы над нацистской Германией в Великобритании

"8 мая День памяти и примирения мы отмечаем в унисон с большинством европейских стран. Вторая мировая – самая ужасная в истории война, в том числе и в украинской. Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать большую общую победу всех народов Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Но и отрекаться от своей весомой доли в преодолении нацизма – тоже не будем. Отмечая День памяти и примирения, мы прежде всего отдаем дань уважения миллионам наших соотечественников, которые спасали от нацизма Украину, Европу и мир", – объяснял важность этого дня президент Петр Порошенко.

Таким образом, в Украине сегодня о трагических событиях Второй мировой вспоминают как 8-го, в День памяти и примирения, так и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.

8 мая – это дань памяти погибшим, это день памяти, мы должны низко склонить голову перед ними... Я чту их память и буду их вспоминать 8 мая. И 9 мая – это день чествования живых. И мы должны прийти и чествовать ветеранов, которые отдавали все, что есть, для победы и обеспечить День победы... 8 и 9 мая остаются, и они объединяют страну,

– отмечал президент.

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Отмечание Дня памяти и примирения в Украине

9 мая остается выходным?

Вполне вероятно, что в будущем 9 мая больше не будет выходным, как в своем законопроекте предлагает Институт национальной памяти, однако этот день будет праздничным. Зато могут сделать нерабочим День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. Относительно 2018 года, то согласно календарного плана, который в 2017 году утвердил Кабинет министров Украины, День победы над нацизмом (9 мая) остается выходным, а 8 мая будет рабочим.