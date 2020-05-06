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      Украина не будет проводить массовые мероприятия 8 – 9 мая из-за карантина

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      Массовых мероприятий 8 - 9 мая не будет из-за карантина: Шмыгаль
      Шмигаль повідомив, що масових заходів 8 – 9 травня не буде / ukrinform.ua

      Массовые мероприятия 8 – 9 мая в Украине проводить не будут, чтобы не рисковать здоровьем украинцев. Решение приняли из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.

      В связи карантином в Украине массовые мероприятия 8 – 9 мая не планируются, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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      Мы не будем останавливать карантин, чтобы не подвергать риску наших граждан. Массовых мероприятий не будет,
      – отметил Шмыгаль.

      Премьер также обратился к главам областных госадминистраций. Он попросил их "лично или на уровне заместителей" обеспечить индивидуальное празднование ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их областях.

      К слову, ранее от проведения массовых акций 8 и 9 мая отказались в Киеве. По словам городского мэра Виталия Кличко, формат празднования будет другим. Деталей мэр не уточнил.

      Обратите внимание! По состоянию на 5 мая в Украине зафиксировали 13 тысяч 184 случая заражения коронавирусом. От болезни умерли 327 человек, выздоровели – 2 тысячи 97.

      Что известно о карантине в Украине

      • Общенациональный карантин ввели 12 марта. Впоследствии его дважды продлевали – сейчас ограничения действуют до 22 мая.
      • Уже с 11 мая карантин начнут ослаблять.
      • В целом правительство разработало пять этапов выхода страны из карантина. Однако их даты неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Майские праздники 9 мая История Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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