Україна не проводитиме масові заходи 8 – 9 травня через карантин
Масові заходи 8 – 9 травня в Україні не проводитимуть, щоб не ризикувати здоров’ям українців. Рішення прийняли через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом.
У зв’язку карантином в Україні масові заходи 8 – 9 травня не плануються, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Ми не будемо зупиняти карантин, щоб не наражати на ризик наших громадян. Масових заходів не буде,
– зазначив Шмигаль.
Прем’єр також звернувся до голів обласних держадміністрацій. Він попросив їх "особисто або на рівні заступників" забезпечити індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни, які проживають в їхніх областях.
До слова, раніше від проведення масових акцій 8 і 9 травня відмовилися в Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, формат відзначення буде іншим. Деталей мер не уточнив.
Зверніть увагу! Станом на 5 травня в Україні зафіксували 13 тисяч 184 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 327 людей, одужали – 2 тисячі 97.
Що відомо про карантин в Україні
- Загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Згодом його двічі продовжували – наразі обмеження діють до 22 травня.
- Уже з 11 травня карантин почнуть послаблювати.
- Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу країни з карантину. Однак їхні дати невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.