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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Україна не проводитиме масові заходи 8 – 9 травня через карантин

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      Масових заходів 8 – 9 травня не буде через карантин: Шмигаль
      Шмигаль повідомив, що масових заходів 8 – 9 травня не буде / ukrinform.ua

      Масові заходи 8 – 9 травня в Україні не проводитимуть, щоб не ризикувати здоров’ям українців. Рішення прийняли через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом.

      У зв’язку карантином в Україні масові заходи 8 – 9 травня не плануються, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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      Ми не будемо зупиняти карантин, щоб не наражати на ризик наших громадян. Масових заходів не буде,
      – зазначив Шмигаль.

      Прем’єр також звернувся до голів обласних держадміністрацій. Він попросив їх "особисто або на рівні заступників" забезпечити індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни, які проживають в їхніх областях.

      До слова, раніше від проведення масових акцій 8 і 9 травня відмовилися в Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, формат відзначення буде іншим. Деталей мер не уточнив.

      Зверніть увагу! Станом на 5 травня в Україні зафіксували 13 тисяч 184 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 327 людей, одужали – 2 тисячі 97.

      Що відомо про карантин в Україні

      • Загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Згодом його двічі продовжували – наразі обмеження діють до 22 травня.
      • Уже з 11 травня карантин почнуть послаблювати.
      • Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу країни з карантину. Однак їхні дати невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації. 

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Травневі свята 9 травня Новини України Історія Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики
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