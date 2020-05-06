Україна не проводитиме масові заходи 8 – 9 травня через карантин

Масові заходи 8 – 9 травня в Україні не проводитимуть, щоб не ризикувати здоров’ям українців. Рішення прийняли через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом.

У зв’язку карантином в Україні масові заходи 8 – 9 травня не плануються, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Ми не будемо зупиняти карантин, щоб не наражати на ризик наших громадян. Масових заходів не буде,

– зазначив Шмигаль.

Прем’єр також звернувся до голів обласних держадміністрацій. Він попросив їх "особисто або на рівні заступників" забезпечити індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни, які проживають в їхніх областях.

До слова, раніше від проведення масових акцій 8 і 9 травня відмовилися в Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, формат відзначення буде іншим. Деталей мер не уточнив.

Зверніть увагу! Станом на 5 травня в Україні зафіксували 13 тисяч 184 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 327 людей, одужали – 2 тисячі 97.

Що відомо про карантин в Україні

Загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Згодом його двічі продовжували – наразі обмеження діють до 22 травня.

Уже з 11 травня карантин почнуть послаблювати.

Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу країни з карантину. Однак їхні дати невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу